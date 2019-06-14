"Зелене" море в Одесі змінило колір: приголомшливі знімки з космосу

Чорне море на побережжі Одеси очистилося від "квітучих" морських водоростей, які надавали воді неприємного зеленого кольору. Геоінформаційна система Sentinel Hub зафіксувала очищення води на узбережжі.

Так, позеленіння Чорного моря біля узбережжя через велику кількість мікроскопічних водоростей, що фіксували ще 7 червня, вже пройшло. Вода знову стала чистою і прозорою.

Подібну картину з космосу можна було спостерігати ще тиждень тому.

Чорне море показали з космосу (фото від 7 червня, Sentinel Hub)

Судячи по космічним знімкам, найбільше море "цвіло" в акваторії Одеського порту, вздовж узбережжя по обидві сторони мису Великий Фонтан, навпроти пляжів Аркадія, Відрада, Ланжерон. Багато водоростей було в районі Лузанівки.

Тим не менш станом на 13 червня фотографії Sentinel Hub показують зовсім іншу картину. Зелень практично зникла з акваторії Одеської затоки, хоча подекуди на пляжах все ще є присутність водоростей.

Чорне море показали з космосу (фото від 13 червня, Sentinel Hub)

Раніше ми писали про те, що екологи б'ють на сполох через стан Азовського моря і закликають не знищувати акваторію гумовими покришками.

До речі, в курортному місті Затока під Одесою були виявлені кілька тварин, заражених сказом. Через це в Затоці був оголошений карантин.

Нагадаємо, не так давно під Миколаєвом село через рясні дощі повністю пішло під воду.