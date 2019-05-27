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Яд для Азовского моря: акватория находится на грани экологической катастрофы

STYLERЖизнь    27.05.2019 - 18:03
Яд для Азовского моря: акватория находится на грани экологической катастрофы
На дно Азовского моря хотят уложить использованные шины (Коллаж РБК-Украина)

Активисты бьют тревогу из-за автомобильных покрышек

Жители Бердянска бьют тревогу из-за того, что на побережье появились использованные автомобильные шины. По словам Германа Визулиса, их приготовили к сбросу в море, чтобы создать искусственный риф. Об этом он написал в сообществе Brd24 Бердянск в Facebook.

Он опубликовал фотографии подготовленных автомобиль шин и рассказал, что обнаружил их на пляже на стыке улиц Приморская и Покровская. По словам автора поста, старые автомобильные шины очень токсичны и во всем мире давно уже отказались от подобной практики.

"Вот это приготовили к сбросу в море (типа искусственного рифа) на пляже, на стыке улиц Приморская и Покровская, за переулком Маячный. Везде от такого отказались, колоссальная угроза экологии моря. В мире поняли и проверили, что это огромная ошибка. Искусственные рифы уже давно из этого не делают, лет 30 примерно. Это позорище", - написал Визулис и добавил, что такие рифы могут привести к экологической катастрофе в акватории Азовского моря.

 

Автомобильные покрышки могут принести вред акватории Азовского моря (facebook.com/brd24)

Яд для Азовского моря: акватория находится на грани экологической катастрофы

Скриншот поста (facebook.com/brd24)

В комментариях к посту пользователи поддержали автора и подтвердили, что использованные покрышки – очень токсичный материал.

  • Обратите внимание. На покрышках ничего не выросло за 40 лет. Люди, которые используют покрышки для клумб, знают, что растения растут плохо! Это очень токсичный материал.
  • В них с удовольствием поселятся бычки.
  • Как по мне, лучше уж делать обвязки из камней в сетках.
  • Когда же закончится издевательство над нашим морем?
  • Это яд для моря!

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые бьют тревогу из-за того, что концентрация загрязнения в атмосфере существенно возросла.

А также рассказывали о том, что грязевой вулкан может разрушить Керченский мост в один миг.

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