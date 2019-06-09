Новая Венеция: под Николаевом село полностью ушло под воду

Потоп в Николаевской области (mk.dsns.gov.ua)

Жуткими погодными условиями в регионе уничтожило почти весь урожай

В Николаевской области целое село ушло под воду в результате сильных ливней. Также в нескольких соседних селах сильный порывистый ветер повалил деревья. Вода в некоторых домохозяйствах достигала окон. Об этом сообщили в ГСЧС Николаевской области.

Стихия разгулялась в двух районах Николаевской области. В селе Баловное вода в домах поднялась до уровня подоконников, а в селе Трихаты на жилой дом рухнуло дерево.

На место происшествия были вызваны спасательные службы. Они с помощью мотопомпы в течении пяти часов откачивали воду из домов.

Стихия почти "утопила" целое село в Николаевской области (mk.dsns.gov.ua)

В селе Степковка Первомайского района прошел сильный град. Жуткое явление продолжалось около 40 минут и в результате урожай 2019 года оказался под угрозой. Некоторые градины были величиной с голубиное яйцо, и они изрядно побили как фруктовые деревья, так и поля фермеров.

"Сорок минут "Армагеддона". Сегодня. 8.06.2019г. с. Степковка, Николаевская обл. Первомайский р-н. Все, что осталось от огорода, ягодника, розария, цветов и надежды на урожай", - написала на своей странице Валентина Туз и показала на фото, что наделала стихия.

Град уничтожил урожай в Николаевской области (facebook.com/Валентина Туз)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области прошел странный град в форме кораллов и звездочек.

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