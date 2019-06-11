В Черном море нельзя купаться и ловить рыбу: что произошло

В Черном море в Одессе запретили купаться (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты объяснили, что купание в Одессе и вылов рыбы нежелателен

Черное море у побережья Одессы и Одесской области позеленело из-за того, что появилось много водорослей. Из-за высокой температуры воздуха, а также температуры воды, водоросли интенсивно развиваются, что может привести к тому, что в воде появятся опасные вещества и микроорганизмы. Специалисты Госпродпотребслужбы не рекомендуют отдыхающим купаться в море.

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде и потребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Вода в Черном море "позеленела" (instagram.com/innalav)

Также на сайте указывается, что на выходных, 8 и 9 июня, в регионе прошли сильные ливни, что привело к тому, что большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города Одессы.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Одессы и туристы разместили в интернете фотографии воды в Черном море, которая стала буро-зеленого цвета из-за водорослей.

А также мы рассказывали о том, что экологи бьют тревогу из-за состояния Азовского моря и призывают не уничтожать акваторию резиновыми покрышками.