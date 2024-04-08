Зекономите час на приготуванні їжі: лайфхак, який допоможе правильно зберігати продукти

Часто на приготування їжі люди витрачають досить багато часу. Тому, для того, щоб полегшити цей процес, варто робити заготовки в морозильну камеру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку "Упорядкований".

Як зберігати продукти в морозилці

Такі способи зберігання найкраще підходять для продуктів, які ми часто використовуємо для приготування. Для таких лайфхаків знадобиться лише зіп-пакети.

Варто купувати фарш на вагу. Щоб компактно розмістити його в морозилці, перекладіть у зіп-пакет, видавіть зайве повітря та рівномірно розподіліть на порції.

Такі пакети пласкі та не будуть займати багато місця в морозильній камері. А порції фаршу після заморожування дуже легко відокремлюються.

Щоб банка із томатним соусом не займала багато місця, її теж можна розкласти в пакети із застібкою.

Такий спосіб зберігання часнику допоможе економити час на його чищенні та подрібненні. Потрібно почистити декілька голівок часнику, подрібнити та розкласти по пакетах.

Правила зберігання продуктів в холодильнику

На верхній полиці потрібно зберігати тільки ті продукти, які вже готові до приготування. Все, що ви можете дістати і одразу їсти, підходить для верхньої полиці.

На середній полиці можна зберігати швидкопсувні продукти. Також там можна залишати яйця, молоко або вершки.

Найнижча полиця призначена для того, щоб там можна було залишити сире м'ясо або рибу.

У дверцятах холодильника можна зберігати спеції, воду, оцет, соняшникову олію, соуси та напої. Дверцята є найтеплішим місцем в холодильнику, тому там точно не варто залишати продукти, які потрібно зберігати при низьких температурах.