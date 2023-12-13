Ось як не можна зберігати їжу в морозилці: 6 поширених помилок

Навчитися правильно зберігати їжу - це один із найкращих способів заощадити гроші, зменшити кількість відходів і насолодитися залишками їжі пізніше. Важливо уникати деяких помилок під час зберігання продуктів у морозилці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating Well .

Не герметизувати продукти

Вакуумні запаювачі є найкращими для пакування продуктів у морозилці. Якщо у вас їх немає, спочатку загорніть їжу в поліетиленову плівку, потім у фольгу, а потім сховайте в пакет для заморозки.

Заморожування "заборонених" продуктів

Сирі овочі, такі як салат, огірки та кабачки не можна заморожувати. Через високий вміст води вони після розморожування перетворяться в пюре.

Інші інгредієнти, які не повинні бути в морозилці, включають м’який сир і сирі яйця.

Не регулярне очищення морозилки

Потрібно двічі на рік чистити морозильну камеру. Якщо ви правильно фасуєте продукти, то фрукти та овочі можуть зберігатись протягом 8-12 місяців, птиця - 6–9 місяців, риба - 3-6 та м’ясний фарш протягом 3-4 місяців.

Здійснюючи регулярне прибирання, ви можете уникнути харчових відходів і використати все, що підходить до кінця терміну придатності.

Кладете гарячі речі в морозильну камеру

Запорука безпеки харчових продуктів - правильна температура. Їжа повинна бути охолоджена до кімнатної температури перш ніж поміщатися в морозилку.

Якщо покласти теплу або гарячу їжу, то може підвищитись температура та створяться усі умови для росту бактерій.

Розморожування при кімнатній температурі

Розморожуватись продукти краще залишати на ніч у холодильнику, щоб зберігати їх в безпечній температурній зоні.

Також можна покласти їжу в пакет із застібкою та занурити в холодну воду. Міняйте воду кожні 30 хвилин, поки їжа не розморозиться. Для мікрохвильового методу розморожуйте з інтервалом в 1 хвилину до розморожування.

Морозилка занадто повна або порожня

Ваша морозильна камера працюватиме найкраще, якщо вона добре укомплектована, але не переповнена. Важливо, щоб холодне повітря могло обійти предмети, що зберігаються.

Якщо прилад переповнений, то деякий час готуйте їсти з продуктів з морозилки, щоб звільнити місце.