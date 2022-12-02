ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Cкільки холодильник та морозилка можуть тримати холод без світла: названо точний час

Новость на русском →
П'ятниця 02 грудня 2022 13:03
Cкільки холодильник та морозилка можуть тримати холод без світла: названо точний час Скільки холодильник може тримати холод без світла (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час тривалих відключень електроенергію в Україні людей цікавить, як довго протримається їжа у холодильнику та морозильній камері без електрики. Кожна побутова техніка працює по різному, але є певний темнім, коли холодильник може тримати холод без струму.

Про це повідомили на сайті американського Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Скільки техніка зберігає холод

Фахівці кажуть, що в холодильнику продукти мають зберігатись за температури 4,5 градуси або нижче. Температура у морозилці має складати максимум -17 градусів.

Важливо пам'ятати, що за правильних умов ходильна камера здатна утримувати прийнятну температуру до 4 годин, напівпорожня морозилка - до 24 годин, повна морозилка - до 48 годин.

Як "охолодити" холодильник або морозилку

Можна запастися пакетами чи пляшками із замороженою водою або сухим льодом.

У разі відключення електроенергії Їх можна буде помістити у холодильник. Це допоможе зберегти холод на триваліший час. Також важливо не відчиняти дверцята приладу взагалі.

Окрім того, експерти не рекомендує їсти їжу, яка була занадто довго у відключеному холодильнику. Необхідно будь-які підозрілі продукти відразу викидати.

Зазначимо, якщо є термометр для продуктів, то можна перевірити та викинути все, що має температуру, вищу за 5 градусів.

Додамо, що якщо потрібно продовжити життя молока, то можна прокип'ятити його з невеликою кількістю соди. Перевірити свіжість яйця можна за допомогою розчину солі. Яйця потрібно просто опустити у розчин.

Якщо яйце свіже, то воно осяде на дно, а зіпсоване випливе на поверхню.

Раніше ми повідомляли про поради, які допоможуть правильно зберігати продукти в умовах блекауту.

Також ми писали про продукти, які швидко зігріють і триматимуть тепло довго.

Читайте РБК-Україна в Google News
холод холодильник морозильна камера