Сэкономите время на приготовлении пищи: лайфхак, который поможет правильно хранить продукты

Часто на приготовление пищи люди тратят достаточно много времени. Поэтому, для того, чтобы облегчить этот процесс, следует делать заготовки в морозильную камеру.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу "Упорядкований".

Как хранить продукты в морозилке

Такие способы хранения лучше всего подходят для продуктов, которые мы часто используем для приготовления. Для таких лайфхаков понадобится только зип-пакеты.

Следует покупать фарш на вес. Чтобы компактно разместить его в морозильнике, переложите в зип-пакет, выдавите лишний воздух и равномерно распределите на порции.

Такие пакеты плоские и не будут занимать много места в морозильной камере. А порции фарша после замораживания очень просто отделяются.

Чтобы банка с томатным соусом не занимала много места, ее тоже можно разложить в пакеты с застежкой.

Такой способ хранения чеснока поможет экономить время на его чистке и измельчении. Нужно почистить несколько головок чеснока, размельчить и разложить по пакетам.

Правила хранения продуктов в холодильнике

На верхней полке следует хранить только те продукты, которые уже готовы к приготовлению. Все, что вы можете получить и сразу есть, подходит для верхней полки.

На средней полке можно хранить скоропортящиеся продукты. Также там можно оставлять яйца, молоко или сливки.

Самая низкая полка предназначена для того, чтобы там можно было оставить сырое мясо или рыбу.

В дверце холодильника можно хранить специи, воду, уксус, подсолнечное масло, соусы и напитки. Дверцы являются самым теплым местом в холодильнике, поэтому там точно не стоит оставлять продукты, которые нужно хранить при низких температурах.