Здоровье Елизаветы II пошатнулось? Появилось "настораживающее" видео
Елизавета II впервые появилась с тростью на официальном публичном мероприятии. 95-летняя королева Великобритании сегодня, 12 октября, посетила Вестминстерское аббатство вместе со своей единственной дочерью принцессой Анной.
Об этом сообщает Daily Mail.
Монарх присутствовала на торжественной службе по случаю столетней годовщины с момента создания Королевского британского легиона.
Елизавета II вышла из машины и сразу же взяла в руки трость. При этом ничего неизвестно о состоянии здоровья королевы. Букингемский дворец традиционно не дает никаких комментариев по этому поводу.
Елизавета II впервые появилась на публике с тростью (фото: twitter.com/PixiedustJtT)
Отметим, что вход в аббатство в центре Лондона вымощен булыжниками и он неровен. Возможно поэтому Елизавета II решила использовать трость для большего комфорта.
Королева вошла в здание не через центральную Западную дверь, а более коротким маршрутом, со стороны так называемого уголка поэтов в южной части церкви.
Елизавета II и Анна присоединились к тем, кого поддерживает организация, включая военнослужащих, ветеранов и их семьи.
Елизавета II впервые появилась на публике с тростью (видео: YouTube)
Напомним, беременную внучку Елизаветы II принцессу Беатрис раньше срока госпитализировали в Лондоне, где она впервые родила.
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