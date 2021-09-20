Внучка Елизаветы II впервые стала мамой: роды прошли раньше времени

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис попала в больницу , где родила своего первенца раньше времени. Роды должны были пройти в октябре, но что-то пошло не так.

У Принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци родилась девочка в одной из лондонских больниц. Ребенок появился на свет 18 сентября в 23:42. Вес девочки - 2,8 килограммов.

"Бабушка и дедушка, а также прабабушка и прадедушка новорожденной были проинформированы, они рады этой новости. Семья благодарит весь персонал больницы за их прекрасную заботу", - говорится в сообщении.

33-летняя принцесса Беатрис и ребенок чувствуют себя хорошо. Пара с нетерпением ждет возможности познакомить свою дочь со ее старшим братом Кристофером Вульфом, сыном Эдоардо Мапелло Моцци.

Интересно, что ребенок Беатрис стал 12-м правнуком Елизаветы II. Всего у королевы восемь внуков и 11 правнуков.