Внучка Елизаветы II впервые стала мамой: роды прошли раньше времени
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис попала в больницу, где родила своего первенца раньше времени. Роды должны были пройти в октябре, но что-то пошло не так.
Об этом радостном событии сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
У Принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци родилась девочка в одной из лондонских больниц. Ребенок появился на свет 18 сентября в 23:42. Вес девочки - 2,8 килограммов.
"Бабушка и дедушка, а также прабабушка и прадедушка новорожденной были проинформированы, они рады этой новости. Семья благодарит весь персонал больницы за их прекрасную заботу", - говорится в сообщении.
33-летняя принцесса Беатрис и ребенок чувствуют себя хорошо. Пара с нетерпением ждет возможности познакомить свою дочь со ее старшим братом Кристофером Вульфом, сыном Эдоардо Мапелло Моцци.
Интересно, что ребенок Беатрис стал 12-м правнуком Елизаветы II. Всего у королевы восемь внуков и 11 правнуков.
Напомним, на отца принцессы Беатрис принца Эндрю подали в суд за изнасилование. Это сделала американка Вирджиния Джуфре (Робертс). Женщина говорит, что принц Эндрю изнасиловал ее в Лондоне в 2001 году, когда ей было 17 лет.
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