ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Внучка Елизаветы II впервые стала мамой: роды прошли раньше времени

Новина українською →
Лондон, Понедельник 20 сентября 2021 17:31
Внучка Елизаветы II впервые стала мамой: роды прошли раньше времени Фото: принцесса Беатрис (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис попала в больницу, где родила своего первенца раньше времени. Роды должны были пройти в октябре, но что-то пошло не так.

Об этом радостном событии сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

У Принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци родилась девочка в одной из лондонских больниц. Ребенок появился на свет 18 сентября в 23:42. Вес девочки - 2,8 килограммов.

"Бабушка и дедушка, а также прабабушка и прадедушка новорожденной были проинформированы, они рады этой новости. Семья благодарит весь персонал больницы за их прекрасную заботу", - говорится в сообщении.

33-летняя принцесса Беатрис и ребенок чувствуют себя хорошо. Пара с нетерпением ждет возможности познакомить свою дочь со ее старшим братом Кристофером Вульфом, сыном Эдоардо Мапелло Моцци.

Интересно, что ребенок Беатрис стал 12-м правнуком Елизаветы II. Всего у королевы восемь внуков и 11 правнуков.

Напомним, на отца принцессы Беатрис принца Эндрю подали в суд за изнасилование. Это сделала американка Вирджиния Джуфре (Робертс). Женщина говорит, что принц Эндрю изнасиловал ее в Лондоне в 2001 году, когда ей было 17 лет.

Мы также писали о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не смогли присутствовать на церемонии бракосочетания принцессы Беатрис.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лондон Королевская семья
LITE
Праздник 20 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день
Праздник 20 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день