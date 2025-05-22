Збираєтесь йти на шашлики? Ось як не нашкодити шлунку на природі

Обирайте правильне м'ясо

За словами експерта, куряче філе, індичка, яловичина, риба або навіть овочі на шпажках - все це чудова альтернатива жирній свинині.

Курятина містить менше жиру, особливо у філе, легко засвоюється та підходить тим, хто стежить за калоріями. Тоді як індичка вважається дієтичним, нежирним м’ясом з високим вмістом білка. До того ж воно добре маринується.

Яловичина містить багато заліза та білка. Якщо правильно обрати частину, буде соковитою.

Не маринуйте у майонезі

Краще приготувати маринад з лимонного соку, гірчиці, оливкової олії, спецій та трохи соєвого соусу. Такий маринад смачний та легкий для травлення.

Майонез утворює жирну плівку на поверхні м’яса, яка перешкоджає проникненню солі, кислот (наприклад, оцту або лимонного соку) і спецій. Через це м’ясо маринується лише зовні, а не в середині, що робить його менш ароматним і соковитим.

При високих температурах майонез швидко пригорає, утворюючи чорну кірку, яка може містити канцерогени (наприклад, акриламід). Це не тільки шкідливо, а й псує смак.

Овочі-гриль

Овочі на грилі - це не лише смачно, а й корисно. Гриль дозволяє овочам зберігати більше корисних речовин порівняно з іншими методами приготування, такими як варка.

Під час грилювання овочі швидко готуються, що зберігає більшість вітамінів (наприклад, вітамін C) та мінералів.

Варто обирати кабачки, перець, баклажани, кукурудзу або гриби. Вони стануть чудовим доповненням до м'яса.

Алкоголь

Якщо ви обираєте вино, то тільки сухе і краще не на голодний шлунок. Ідеально - мінералка з лимоном або трав'яний чай у термосі.

Алкоголь пригнічує секрецію травних ферментів і жовчі, ускладнюючи перетравлення м’яса. Це може викликати важкість у шлунку, здуття, печію або навіть загострення гастриту/панкреатиту.

Не забувайте про воду

Якщо ви проводите час на сонці або активно рухаєтесь (граєте в ігри, розпалюєте вогонь тощо), організм швидше втрачає рідину. Вода допомагає уникнути зневоднення.

Алкоголь зневоднює організм, тому вода компенсує втрату рідини, знижує ризик похмілля та допомагає печінці краще переробляти токсини.

Крім того, шашлик - це жирне та білкове м’ясо, яке важко перетравлюється. Вода допомагає шлунку ефективніше працювати.

Категорично варто відмовитись від соків та солодких газованих напоїв.

Активний відпочинок

Важливо розуміти, що шашлик - це не лише їжа, а ще й рух.

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