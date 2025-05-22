Собираетесь идти на шашлыки? Вот как не навредить желудку на природе

Выбирайте правильное мясо

По словам эксперта, куриное филе, индейка, говядина, рыба или даже овощи на шпажках - все это отличная альтернатива жирной свинине.

Курятина содержит меньше жира, особенно в филе, легко усваивается и подходит тем, кто следит за калориями. Тогда как индейка считается диетическим, нежирным мясом с высоким содержанием белка. К тому же оно хорошо маринуется.

Говядина содержит много железа и белка. Если правильно выбрать часть, будет сочной.

Не маринуйте в майонезе

Лучше приготовить маринад из лимонного сока, горчицы, оливкового масла, специй и немного соевого соуса. Такой маринад вкусный и легкий для пищеварения.

Майонез образует жирную пленку на поверхности мяса, которая препятствует проникновению соли, кислот (например, уксуса или лимонного сока) и специй. Из-за этого мясо маринуется только снаружи, а не в середине, что делает его менее ароматным и сочным.

При высоких температурах майонез быстро пригорает, образуя черную корку, которая может содержать канцерогены (например, акриламид). Это не только вредно, но и портит вкус.

Овощи-гриль

Овощи на гриле - это не только вкусно, но и полезно. Гриль позволяет овощам сохранять больше полезных веществ по сравнению с другими методами приготовления, такими как варка.

Во время гриля овощи быстро готовятся, что сохраняет большинство витаминов (например, витамин C) и минералов.

Стоит выбирать кабачки, перец, баклажаны, кукурузу или грибы. Они станут отличным дополнением к мясу.

Алкоголь

Если вы выбираете вино, то только сухое и лучше не на голодный желудок. Идеально - минералка с лимоном или травяной чай в термосе.

Алкоголь подавляет секрецию пищеварительных ферментов и желчи, затрудняя переваривание мяса. Это может вызвать тяжесть в желудке, вздутие, изжогу или даже обострение гастрита/панкреатита.

Не забывайте о воде

Если вы проводите время на солнце или активно двигаетесь (играете в игры, разжигаете огонь и т.д.), организм быстрее теряет жидкость. Вода помогает избежать обезвоживания.

Алкоголь обезвоживает организм, поэтому вода компенсирует потерю жидкости, снижает риск похмелья и помогает печени лучше перерабатывать токсины.

Кроме того, шашлык - это жирное и белковое мясо, которое трудно переваривается. Вода помогает желудку эффективнее работать.

Категорически стоит отказаться от соков и сладких газированных напитков.

Активный отдых

Важно понимать, что шашлык - это не только еда, но и движение.

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