Собираетесь идти на шашлыки? Вот как не навредить желудку на природе

Шашлыки могут быть не только вкусными, но и полезными для желудка - при условии правильного приготовления и умеренного употребления. Легкая обжарка мяса на открытом огне способствует лучшему пищеварению, особенно если выбрать нежирные сорта мяса и натуральные маринады.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Шаевской.
По словам эксперта, куриное филе, индейка, говядина, рыба или даже овощи на шпажках - все это отличная альтернатива жирной свинине.
Курятина содержит меньше жира, особенно в филе, легко усваивается и подходит тем, кто следит за калориями. Тогда как индейка считается диетическим, нежирным мясом с высоким содержанием белка. К тому же оно хорошо маринуется.
Говядина содержит много железа и белка. Если правильно выбрать часть, будет сочной.
Лучше приготовить маринад из лимонного сока, горчицы, оливкового масла, специй и немного соевого соуса. Такой маринад вкусный и легкий для пищеварения.
Майонез образует жирную пленку на поверхности мяса, которая препятствует проникновению соли, кислот (например, уксуса или лимонного сока) и специй. Из-за этого мясо маринуется только снаружи, а не в середине, что делает его менее ароматным и сочным.
При высоких температурах майонез быстро пригорает, образуя черную корку, которая может содержать канцерогены (например, акриламид). Это не только вредно, но и портит вкус.
Овощи на гриле - это не только вкусно, но и полезно. Гриль позволяет овощам сохранять больше полезных веществ по сравнению с другими методами приготовления, такими как варка.
Во время гриля овощи быстро готовятся, что сохраняет большинство витаминов (например, витамин C) и минералов.
Стоит выбирать кабачки, перец, баклажаны, кукурузу или грибы. Они станут отличным дополнением к мясу.
Если вы выбираете вино, то только сухое и лучше не на голодный желудок. Идеально - минералка с лимоном или травяной чай в термосе.
Алкоголь подавляет секрецию пищеварительных ферментов и желчи, затрудняя переваривание мяса. Это может вызвать тяжесть в желудке, вздутие, изжогу или даже обострение гастрита/панкреатита.
Если вы проводите время на солнце или активно двигаетесь (играете в игры, разжигаете огонь и т.д.), организм быстрее теряет жидкость. Вода помогает избежать обезвоживания.
Алкоголь обезвоживает организм, поэтому вода компенсирует потерю жидкости, снижает риск похмелья и помогает печени лучше перерабатывать токсины.
Кроме того, шашлык - это жирное и белковое мясо, которое трудно переваривается. Вода помогает желудку эффективнее работать.
Категорически стоит отказаться от соков и сладких газированных напитков.
Важно понимать, что шашлык - это не только еда, но и движение.
Идеи для активностей:
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