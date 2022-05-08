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Кулинар раскрыла секрет идеального маринада для шашлыка: как не испортить мясо

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 13:25
Кулинар раскрыла секрет идеального маринада для шашлыка: как не испортить мясо Фото: Кулинар раскрыла секрет идеального маринада для шашлыка (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Идеальный шашлык из свинины может получиться при соблюдении ряда правил. И здесь играют роль, как выбор мяса, так и выбор маринада, а также времени на пропитку кусочков будущего шашлыка.

Рецептом поделилась украинский блогер Alina FooDee.

В основе такого мяса - лук, томатный сок, растительное масло, а также специи.

На 1 кг свинины (свиного ошейка):

  • Лук - 2 шт. (250 г)
  • Соль - 1 ч. л. без горки (по вкусу)
  • Растительное масло - 1 ст. л.
  • Молотый перец - 0,5 ч. л.
  • Томатный сок - 200 мл

Пошаговое приготовление

Лук нарежьте тонкими полукольцами, добавьте соль и хорошо перемните, чтобы лук выпустил максимальное количество сока.

Добавьте перец, растительное масло, томатный сок. Перемешайте.

Оставьте мясо мариноваться на 12-24 часа в холодильнике. Чем больше оно маринуется, тем более насыщенный вкус получается.

Перед жаркой кулинар рекомендует дать мясу прогреться до комнатной температуры, так оно быстрее прожарится.

Ранее кулинар также рассказала, как приготовить маринад на основе помидор. Такой шашлык будет очень сочным.

Также мы писали про рецепт мяса по-грузински, которое получится по вкусу как шашлык, но готовят его в духовке.

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