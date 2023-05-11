В якому посуді не можна маринувати м'ясо, щоб не зіпсувати шашлик

Проте, виявляється, не всі знають, що вибір посуду для маринаду має важливе значення для збереження якості м'яса та його смаку!

Ближче до літнього сезону багато любителів шашликів починають готуватися до барбекю. А одним із важливих етапів приготування цієї популярної серед українців страви є маринування.

Про те, в якому посуді краще не маринувати м'ясо, щоб не зіпсувати шашлик, розповідаємо у матеріалі Styler нижче.

У чому не можна маринувати м'ясо на шашлик

Досвідчені кулінари не рекомендують маринувати м'ясо в посуді з міді або алюмінію, оскільки ці метали можуть просто зіпсувати м'ясо.

Справа в тому, що алюміній може вступати в реакцію з кислотними продуктами, такими, як оцет, лимонний або томатний сік, які зазвичай присутні в маринаді.

Це може призвести до того, що м'ясо набуде металевого присмаку, стане гірким або взагалі неїстівним.

Також не рекомендується використовувати посуд з чавуну або кераміки, оскільки вони не мають достатньої кислотності, яка необхідна для маринаду.

Крім того, чавунний посуд може бути дуже важким і незручним для використання.

Кераміка - навпаки - не дуже міцна і може легко розбитися під час маринування м'яса. А ще вона може вбирати маринад, що призведе до того, що її буде важко чистити та використовувати у майбутньому.

Який посуд краще вибрати для маринаду

Найкращий посуд для маринування м'яса на шашлик - скляна або пластикова ємність.

Вони мають достатню кислотність і не реагують з кислотними інгредієнтами маринаду.

Також вони легко миються і можуть бути використані багаторазово.

Якщо ж ви все одно хочете використовувати металевий посуд для маринування м'яса, слід вибирати ємність, наприклад, з нержавіючої сталі - цей матеріал не реагують з кислотами і сіллю.

До речі, деякі шефи навіть радять використовувати для маринування дерев'яний посуд. Він теж не вбирає запахи та смаки.