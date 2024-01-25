"Важко туди приходити": Аліна Михайлова розповіла, що відчуває, коли буває на могилі загиблого Да Вінчі

Аліна Михайлова вперше з моменту загибелі Да Вінчі розповіла, що вона насправді відчуває, коли стоїть біля його могили та які у неї думки.

Що відчуває Аліна, коли буває на могилі Дмитра

Наречена загиблого героя України Дмитра Коцюбайла досить часто буває на інтерв’ю та зокрема розповідає про військові питання. Але питання стосуються й особистого, тієї рани, яка ще не загоїлась - смерть Да Вінчі.

Аліна вже розповідала, як вона переживає втрату коханого та як живе далі, але цього разу Михайлова зізналась, що саме вона відчуває, коли стоїть на Аскольдовій могилі, де поховано воїна.

"Це сталося наприкінці грудня, мені стало важко туди приходити, я навіть не можу пояснити чому. Я доглядаю за могилою, я замовляю квіти, прибирання, камінчики перебрести, свічки замовити, тобто, це якась така рутина і на якомусь моменті цієї рутини, я подумала, а для чого я це роблю? Я роблю це для себе, чи для людей, які туди приходять? Я це роблю не для себе, відповідь у мене є", - розповідає Аліна.

Бойова медикиня зазначила, що у її голові багато питань, на які вона поки що не може дати собі відповіді, вона не до кінця розуміє, що їй дають приїзди до могили коханого.

Аліна Михайлова (фото: скриншоти)

Також дівчина вирішила поділитися своїми емоціями, в ті моменти, коли навідує Дмитра на Аскольдовій могилі.

"От хтось питає, чи відчуваєш ти там Дмитра? Ні, його там немає, для мене його там немає і чи відчуваю я якусь силу там, теж ні. Я відчуваю, що він є, а питання де, ось просто десь є і здається, треба зовсім трішки почекати й він повернеться", - чуттєво розповіла військова.

"Це місце точно не на Аскольдовій і не десь вдома, де його портрети розставлені, але відчуття, що він повернеться, воно є", - підсумувала Михайлова.