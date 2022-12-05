Зберігаємо картоплю на балконі в морози: як надійно захистити бульби

Власникам квартир з настанням морозів складно зберігати картоплю, адже потрібно знайти прохолодне темне місце. Часто люди зберігать її на балконі, але варто робити це правильно.
Як надійно зберігати картоплю взимку на балконі, щоб вона не зіпсувалась - читайте нижче.
Незалежно від місця зберігання попередньо овочі потрібно підготувати. Вологі, занадто брудні, переохолоджені овочі швидко почнуть псуватися - покриваються цвіллю і починають гнити.
Щоб виявити погані овочі, потрібно:
Щоб зберегти картоплю на балконі взимку, необхідно запам’ятати ряд правил:
Додамо, що не варто картоплю зберігати в холодильнику, бо існує велика ймовірність перетворення крохмалю в цукор. Тоді картопля набуде неприродного солодкого присмаку. Якщо ж ви все-таки заклали частину картоплі в холодильник, не вживайте її відразу, а дайте полежати 2-3 дні в теплі.
Окрім того, для захисту від грибкової інфекції або цвілі картоплю можна перекласти горобиновим листям, оскільки вони містять речовини, що володіють антибактеріальними і антисептичними властивостями.
Раніше ми повідомляли, як правильно зберігати овочі взимку.
Також ми писали, які овочі і фрукти можна заморозити, засушити або консервувати.