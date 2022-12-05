Зберігаємо картоплю на балконі в морози: як надійно захистити бульби

Як підготувати картоплю до зимівлі

Незалежно від місця зберігання попередньо овочі потрібно підготувати. Вологі, занадто брудні, переохолоджені овочі швидко почнуть псуватися - покриваються цвіллю і починають гнити.



Щоб виявити погані овочі, потрібно:

перебрати всі коренеплоди;

очистити їх від бруду і сміття;

позбавитися від вологих, вкритих цвіллю і загнилих бульб;

по можливості поділити картоплю на дрібну і велику.

Правила зберігання картоплі на балконі

Щоб зберегти картоплю на балконі взимку, необхідно запам’ятати ряд правил:

на балконі (або в спеціальному ящику) повинна бути температура - від + 2С до + 4С. Якщо підніметься хоча б до + 7ºС, то картопля почне псуватися - сохнути і проростати;

стандартний рівень вологості повітря для картоплі - 80-85%. Більш висока вологість викликає гниття. Як поглинач зайвої вологості часто використовують буряк, який кладуть зверху;

сонячне світло згубне для коренеплодів. Навіть якщо ви помістили картопля на балконі на 1-2 місяці, то його необхідно ретельно закрити в ящику;

незважаючи на суворі умови, картопля повинна "дихати", тобто будь-якому сховищу потрібна вентиляція. Балкон хороший тим, що він постійно провітрюються. Також слід запобігти потраплянню в мішки, коробки і ящики вуличного пилу і бруду, комах і гризунів.

Додамо, що не варто картоплю зберігати в холодильнику, бо існує велика ймовірність перетворення крохмалю в цукор. Тоді картопля набуде неприродного солодкого присмаку. Якщо ж ви все-таки заклали частину картоплі в холодильник, не вживайте її відразу, а дайте полежати 2-3 дні в теплі.

Окрім того, для захисту від грибкової інфекції або цвілі картоплю можна перекласти горобиновим листям, оскільки вони містять речовини, що володіють антибактеріальними і антисептичними властивостями.