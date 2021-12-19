Мы все делали неправильно: как хранили овощи зимой наши бабушки
Сохранить овощи свежими зимой – целая наука. Нужно помнить, что у каждого овоща есть свой температурный режим.
И для некоторых культур холодильник – это быстрая смерть, а для других - теплое помещение приведет к порче.
Как же правильно хранили овощи наши бабушки и дедушки, рассказывается в легендарной кулинарной помощнице – "Книге о вкусной и здоровой пище", которая впервые была напечатана в 1939 году.
Как утверждают составители книги, в домашних условиях и при наличии небольших хранилищ, можно хорошо сохранить в течении зимы и весны картофель, свеклу, морковь и лук.
Перед закладкой на хранение овощи необходимо сначала хорошо просушить на воздухе. А потом отсортировать порченные и неразвившиеся экземпляры.
Как хранить овощи
Овощи надлежит хранить в сухих, темных и прохладных помещениях и обеспечить им хорошую вентиляцию в самой толще продуктов.
Для этого свеклу, картофель и другие корнеплоды насыпают в ящики, которые неплотно сбиты из планок. Также можно использовать для хранения корзины.
При наличии подвала или погреба, овощи хранят в них кучами высотой не более 1 – 1,5 метра.
Но насыпать овощи нужно не на пол, а на деревянный настил из досок. Это убережет корнеплоды от перемерзания.
Морковь нужно хранить в ящиках с песком, а корни укладывать таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом.
Чем ниже температура в помещении для хранения овощей, тем лучше. Но нельзя допускать понижения температуры воздуха ниже 0 градусов.
При более низкой температуре овощи могут замерзнуть и при последующем оттаивании начнут быстро портиться.
А вот лук прекрасно хранится в сухом помещении подвешенными плетенками.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как можно зимой хранить картофель в квартире – все варианты.
А также писали о том, какие ошибки мы допускали при хранении чеснока.