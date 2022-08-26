Какие овощи и фрукты можно заморозить, засушить или консервировать в сентябре: готовим запасы на зиму

В сентябре часть летних фруктов и овощей уже уходит, но на смену приходят другие важные продукты. Цены на овощи и фрукты снижаются и приходит самое удобное время, чтобы делать запасы на зиму.

Что нужно консервировать, замораживать и сушить в сентябре - читайте в материале ниже.

Как запасать продукты в сентябре

Сентябрь - отличное время, чтобы заготовить на зиму овощи. Для консервации годятся помидоры, огурцы, баклажаны, перец, капуста.

Еще можно закрутить в банки соленья из грибов, компоты из слив и винограда, яблок и груш, варенье из облепихи, брусники, калины, рябины и клюквы.

Начинается консервация яблок, салатов из цукини и патиссонов. Цветную капусту, болгарский перец, осенние ягоды и грибы можно заморозить.

Огородные культуры в сентябре выходят на финишную прямую своего дозревания и в начале осени уже можно готовить место для картофеля, моркови, свеклы и лука. Также в это время начинают заниматься заготовкой корней хрена, кукурузы, чеснока и фасоли.

В конце сентября можно начинать солить или квасить капусту, помидоров и грибов. Еще варят аджику и борщовые заправки, томатные соусы и пасту.

Любители пикантных запасов в сентябре могут заготовить на зиму арбузы и дыни.

Главные овощи сентября

Помидоры

Огурцы

Баклажаны

Болгарский перец

Капуста

Кабачки

Патиссоны

Цветная капуста

Картофель

Морковь

Свекла

Лук

Чеснок

Хрен

Фасоль

Кукуруза

Главные фрукты сентября