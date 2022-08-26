Какие овощи и фрукты можно заморозить, засушить или консервировать в сентябре: готовим запасы на зиму
В сентябре часть летних фруктов и овощей уже уходит, но на смену приходят другие важные продукты. Цены на овощи и фрукты снижаются и приходит самое удобное время, чтобы делать запасы на зиму.
Что нужно консервировать, замораживать и сушить в сентябре - читайте в материале ниже.
Как запасать продукты в сентябре
Сентябрь - отличное время, чтобы заготовить на зиму овощи. Для консервации годятся помидоры, огурцы, баклажаны, перец, капуста.
Еще можно закрутить в банки соленья из грибов, компоты из слив и винограда, яблок и груш, варенье из облепихи, брусники, калины, рябины и клюквы.
Начинается консервация яблок, салатов из цукини и патиссонов. Цветную капусту, болгарский перец, осенние ягоды и грибы можно заморозить.
Огородные культуры в сентябре выходят на финишную прямую своего дозревания и в начале осени уже можно готовить место для картофеля, моркови, свеклы и лука. Также в это время начинают заниматься заготовкой корней хрена, кукурузы, чеснока и фасоли.
В конце сентября можно начинать солить или квасить капусту, помидоров и грибов. Еще варят аджику и борщовые заправки, томатные соусы и пасту.
Любители пикантных запасов в сентябре могут заготовить на зиму арбузы и дыни.
Главные овощи сентября
- Помидоры
- Огурцы
- Баклажаны
- Болгарский перец
- Капуста
- Кабачки
- Патиссоны
- Цветная капуста
- Картофель
- Морковь
- Свекла
- Лук
- Чеснок
- Хрен
- Фасоль
- Кукуруза
Главные фрукты сентября
- Яблоки
- Груши
- Персики
- Сливы
- Арбуз
- Дыня
- Калина
- Брусника
- Облепиха
- Клюква
- Рябина
- Виноград
Кстати, ранее мы писали о том, что при заморозке овощей и фруктов на зиму есть один важный нюанс.
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