Храним картофель на балконе в морозы: как надежно защитить клубни

Владельцам квартир с наступлением морозов сложно хранить картофель, ведь нужно найти прохладное темное место. Часто люди хранят его на балконе, но следует делать это правильно.
Как надежно хранить картофель зимой на балконе, чтобы он не испортился - читайте ниже.
Независимо от места хранения предварительно овощи нужно подготовить. Влажные, слишком грязные, переохлажденные овощи быстро начнут портиться - покрываются плесенью и начинают гнить.
Чтобы обнаружить плохие овощи, нужно:
Чтобы сохранить картошку на балконе зимой, необходимо запомнить ряд правил:
Добавим, что картофель не стоит хранить в холодильнике, так как существует большая вероятность превращения крахмала в сахар. Тогда картофель приобретет неестественный сладкий привкус. Если вы все-таки заложили часть картофеля в холодильник, не употребляйте его сразу, а дайте полежать 2-3 дня в тепле.
Кроме того, для защиты от грибковой инфекции или плесени картофель можно переложить рябиновыми листьями, поскольку они содержат вещества, обладающие антибактериальными и антисептическими свойствами.
Раньше мы сообщали, как правильно хранить овощи зимой.
Также мы писали, какие овощи и фрукты можно заморозить, засушить или консервировать.