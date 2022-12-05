Храним картофель на балконе в морозы: как надежно защитить клубни

Как подготовить картофель к зимовке

Независимо от места хранения предварительно овощи нужно подготовить. Влажные, слишком грязные, переохлажденные овощи быстро начнут портиться - покрываются плесенью и начинают гнить.



Чтобы обнаружить плохие овощи, нужно:

перебрать все корнеплоды;

очистить их от грязи и мусора;

избавиться от влажных, покрытых плесенью и загнивших картофель;

по возможности поделить картофель на мелкий и крупный.

Правила хранения картофеля на балконе

Чтобы сохранить картошку на балконе зимой, необходимо запомнить ряд правил:

на балконе (или в специальном ящике) должна быть температура - от +2С до +4С. Если поднимется хотя бы до +7ºС, то картофель начнет портиться - сохнуть и прорастать;

стандартный уровень влажности воздуха для картофеля - 80-85%. Более высокая влажность вызывает гниение. В качестве поглотителя излишней влажности часто используют свеклу, которую кладут сверху;

солнечный свет губителен для корнеплодов. Даже если вы поместили картофель на балконе на 1-2 месяца, то его нужно тщательно закрыть в ящике;

несмотря на строгие условия, картофель должен "дышать", то есть любому хранилищу нужна вентиляция. Балкон хорош тем, что он постоянно проветривается. Также следует предотвратить попадание в мешки, коробки и ящики уличной пыли и грязи, насекомых и грызунов.

Добавим, что картофель не стоит хранить в холодильнике, так как существует большая вероятность превращения крахмала в сахар. Тогда картофель приобретет неестественный сладкий привкус. Если вы все-таки заложили часть картофеля в холодильник, не употребляйте его сразу, а дайте полежать 2-3 дня в тепле.

Кроме того, для защиты от грибковой инфекции или плесени картофель можно переложить рябиновыми листьями, поскольку они содержат вещества, обладающие антибактериальными и антисептическими свойствами.