Збережіть цей список. Месенджери, якими можна користуватися без інтернету

У зв'язку з обстрілами критичної інфраструктури перебої мобільного зв'язку або інтернету є цілком можливими. Проте залишатися в телефонному доступі з рідними та близькими дуже важливо.
Дивіться список месенджерів для Android та IOS, якими можна користуватися навіть без зв'язку.
Смартфон може створити сітку зв’язку без мобільного зв’язку та інтернету. Телефони з установленими месенджерами знаходять такі ж телефони та передають повідомлення через Wi-Fi навіть без інтернету чи Bluetooth, який може сягати 100 метрів.
Однак повідомлення можна передати й далі, якщо ними користується більша кількість людей. У такому разі пристрої утворюють свою мережу для подальшого обміну інформацією.
Bridgefy
Для реєстрації треба хоч раз зайти з доступним інтернетом. Тому краще зробити це завчасно. Щоб розпочати спілкування, вам потрібно завантажити застосунок та увімкнути Bluetooth на вашому телефоні.
Далі вибираєте псевдонім. Перевагою є те, що ніки користувачів можуть повторюватися, а відповідно довго думати не доведеться.
Щоб розпочати приватний чат, перейдіть на вкладку Broadcast. Там ви побачите, хто зі списку контактів знаходиться поблизу і теж використовує Bridgefy. Виберіть контакт та надішліть повідомлення.
Застосунок доступний для Android та iOS, але з останнім бувають збої в роботі.
Briarplay
Щоб розпочати користування програмою, введіть своє ім’я та встановіть пароль. Зверніть увагу: якщо ви забудете пароль або видалите додаток, відновити доступ до облікового запису буде неможливо.
Щоб сконтактуватись і додати контакт на відстані, вам буде доступне посилання вашого контакту briar://. Якщо таке отримали ви, вставте його в текстове поле нижче, натисніть "Продовжити" і виберіть, як назвати новий контакт.
Застосунок працює лише для Android.
За допомогою деяких додатків телефон можна використовувати як рацію. Але в цьому разі спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково потрапить на ту саму частоту.
Однак суттєвою перевагою є те, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Вийде такий собі чат, але телефоном.
Щоб ви могли зв’язатися з кимось із ваших родичів або друзів, вам потрібно заздалегідь обговорити, на якій частоті ви спілкуватиметеся.
Застосунки для спілкування телефоном як рацією:
Усі додатки доступні для завантаження в Android та iOS.
Ми вже розповідали, як зробити, щоб телефон тримав заряд якомога довше.
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