Збережіть цей список. Месенджери, якими можна користуватися без інтернету

Як працюють такі месенджери?

Смартфон може створити сітку зв’язку без мобільного зв’язку та інтернету. Телефони з установленими месенджерами знаходять такі ж телефони та передають повідомлення через Wi-Fi навіть без інтернету чи Bluetooth, який може сягати 100 метрів.

Однак повідомлення можна передати й далі, якщо ними користується більша кількість людей. У такому разі пристрої утворюють свою мережу для подальшого обміну інформацією.

Які месенджери варто завантажити?

Bridgefy

Для реєстрації треба хоч раз зайти з доступним інтернетом. Тому краще зробити це завчасно. Щоб розпочати спілкування, вам потрібно завантажити застосунок та увімкнути Bluetooth на вашому телефоні.

Далі вибираєте псевдонім. Перевагою є те, що ніки користувачів можуть повторюватися, а відповідно довго думати не доведеться.

Щоб розпочати приватний чат, перейдіть на вкладку Broadcast. Там ви побачите, хто зі списку контактів знаходиться поблизу і теж використовує Bridgefy. Виберіть контакт та надішліть повідомлення.

Застосунок доступний для Android та iOS, але з останнім бувають збої в роботі.

Briarplay

Щоб розпочати користування програмою, введіть своє ім’я та встановіть пароль. Зверніть увагу: якщо ви забудете пароль або видалите додаток, відновити доступ до облікового запису буде неможливо.

Щоб сконтактуватись і додати контакт на відстані, вам буде доступне посилання вашого контакту briar://. Якщо таке отримали ви, вставте його в текстове поле нижче, натисніть "Продовжити" і виберіть, як назвати новий контакт.

Застосунок працює лише для Android.

Як користуватися телефоном як рацією?

За допомогою деяких додатків телефон можна використовувати як рацію. Але в цьому разі спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково потрапить на ту саму частоту.

Однак суттєвою перевагою є те, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Вийде такий собі чат, але телефоном.

Щоб ви могли зв’язатися з кимось із ваших родичів або друзів, вам потрібно заздалегідь обговорити, на якій частоті ви спілкуватиметеся.

Застосунки для спілкування телефоном як рацією:

Walkie Talkie

Voxer Walkie Talkie

Two Way: Walkie Talkie

Усі додатки доступні для завантаження в Android та iOS.