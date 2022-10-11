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Удари по Дніпропетровській області: влада вводить тотальну економію електрики

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Дніпропетровська область, Вівторок 11 жовтня 2022 14:49
Удари по Дніпропетровській області: влада вводить тотальну економію електрики Фото: начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook Valentyn Reznichenko)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогоднішні удари по Дніпропетровській області тривають понад п'ять годин. Через серйозні пошкодження в регіоні запроваджується тотальна економія електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

За його словами, російські війська вдарили по об'єктах життєзабезпечення, а також по інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах.

"Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. До роботи стали служби. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання та утримують роботу системи", - зазначив Резніченко.

Він також додав, що в області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша соціальна інфраструктура.

Нагадаємо, напередодні на тлі масового обстрілу українців закликали економити електроенергію з 17:00 до 22:00. У цей період українські мережі проходять пікове навантаження.

Також вчора Україна припинила експорт електроенергії через російські ракетні обстріли та руйнування на електростанціях.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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