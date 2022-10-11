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Як підготуватися до аварійних відключень світла після ударів ворога

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Вівторок 11 жовтня 2022 08:38
Як підготуватися до аварійних відключень світла після ударів ворога Як підготуватися до відключень світла (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після масштабних ракетних ударів у Росії Україною в країні можуть спостерігатися перебої зі світлом. Ворог із жорстокістю б'є по ТЕЦ, тим самим залишаючи українців без електроенергії. Внаслідок обстрілів російськими терористами об'єктів критичної інфраструктури вводяться графіки аварійного відключення електропостачання.

У матеріалі Styler читайте, як підготуватися до аварійних відключень світла.

Що споживає найбільше енергії?

Пам'ятайте, що в цей тривожний час потрібно не давати навантаження на електромережі. На цей період намагайтеся не користуватись такими приладами.

  • електрообігрівач
  • бойлер
  • кухонна електроплита
  • мікрохвильова піч
  • пральна машина
  • електрична духова шафа
  • електрочайник (кавоварка)
  • праска
  • посудомийна машина
  • кондиціонер
  • зарядні пристрої
  • порохотяг
  • комп'ютер
  • телевізор.

Як підготуватися до аварійних відключень світла після ударів ворога

Що у вас має бути вдома

Щоб підготуватися до можливих аварійних відключень, рекомендується підготувати ліхтарики із запасними батареями для кожного члена сім'ї.

Коли електрика зникла, слід тримати холодильник та морозилку закритими. Від'єднайте електроприлади від розеток.

При використанні пристроїв для обігріву або генераторів потрібно контролювати їх стан, можна використовувати електрогенератор тільки поза приміщенням.

У критичній ситуації йдіть туди, де є електроенергія, не намагайтеся самостійно відновити.

Крім того, рекомендують використовувати продукти, що не потребують охолодження. Ліки, що зіпсувалися, - краще викинути.

У Києві вводять погодинні відключення електроенергії

У столиці відключатимуть світло на час не більше чотирьох годин на день.

Як підготуватися до аварійних відключень світла після ударів ворога

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