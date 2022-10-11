Збережіть цей список. Месенджери, якими можна користуватися без інтернету

У зв'язку з обстрілами критичної інфраструктури перебої мобільного зв'язку або інтернету є цілком можливими. Проте залишатися в телефонному доступі з рідними та близькими дуже важливо.

Дивіться список месенджерів для Android та IOS, якими можна користуватися навіть без зв'язку.

Як працюють такі месенджери?

Смартфон може створити сітку зв’язку без мобільного зв’язку та інтернету. Телефони з установленими месенджерами знаходять такі ж телефони та передають повідомлення через Wi-Fi навіть без інтернету чи Bluetooth, який може сягати 100 метрів.

Однак повідомлення можна передати й далі, якщо ними користується більша кількість людей. У такому разі пристрої утворюють свою мережу для подальшого обміну інформацією.

Які месенджери варто завантажити?

Bridgefy

Для реєстрації треба хоч раз зайти з доступним інтернетом. Тому краще зробити це завчасно. Щоб розпочати спілкування, вам потрібно завантажити застосунок та увімкнути Bluetooth на вашому телефоні.

Далі вибираєте псевдонім. Перевагою є те, що ніки користувачів можуть повторюватися, а відповідно довго думати не доведеться.

Щоб розпочати приватний чат, перейдіть на вкладку Broadcast. Там ви побачите, хто зі списку контактів знаходиться поблизу і теж використовує Bridgefy. Виберіть контакт та надішліть повідомлення.

Застосунок доступний для Android та iOS, але з останнім бувають збої в роботі.

Briarplay

Щоб розпочати користування програмою, введіть своє ім’я та встановіть пароль. Зверніть увагу: якщо ви забудете пароль або видалите додаток, відновити доступ до облікового запису буде неможливо.

Щоб сконтактуватись і додати контакт на відстані, вам буде доступне посилання вашого контакту briar://. Якщо таке отримали ви, вставте його в текстове поле нижче, натисніть "Продовжити" і виберіть, як назвати новий контакт.

Застосунок працює лише для Android.

Як користуватися телефоном як рацією?

За допомогою деяких додатків телефон можна використовувати як рацію. Але в цьому разі спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково потрапить на ту саму частоту.

Однак суттєвою перевагою є те, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Вийде такий собі чат, але телефоном.

Щоб ви могли зв’язатися з кимось із ваших родичів або друзів, вам потрібно заздалегідь обговорити, на якій частоті ви спілкуватиметеся.

Застосунки для спілкування телефоном як рацією:

Walkie Talkie

Voxer Walkie Talkie

Two Way: Walkie Talkie

Усі додатки доступні для завантаження в Android та iOS.