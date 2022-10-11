Сохраните этот список. Мессенджеры, которыми можно пользоваться без интернета

В связи с обстрелами критической инфраструктуры перебои мобильной связи или интернета вполне возможны. Однако оставаться в телефонном доступе с родными и близкими очень важно.

Смотрите список мессенджеров для Android и IOS, которыми можно воспользоваться даже без связи.

Как работают такие мессенджеры?

Смартфон может создать сеть без мобильной связи и интернета. Телефоны с установленными мессенджерами находят такие же телефоны и передают сообщения через Wi-Fi даже без интернета или Bluetooth, который может достигать 100 метров.

Однако сообщения можно передать и дальше, если ими пользуется большее количество людей. В этом случае устройства образуют свою сеть для дальнейшего обмена информацией.

Какие мессенджеры следует скачать?

Bridgefy

Для регистрации нужно хоть раз зайти с доступным интернетом. Поэтому лучше сделать это раньше времени. Для начала общения необходимо загрузить приложение и включить Bluetooth на телефоне.

Далее выбираете псевдоним. Преимуществом является то, что пользователи могут повторяться, а соответственно долго думать не придется.

Чтобы начать приватный чат, перейдите на вкладку Broadcast. Там вы увидите, кто из списка контактов находится поблизости и тоже использует Bridgefy. Выберите контакт и отправьте сообщение.

Приложение доступно для Android и iOS, но с последним бывают сбои в работе.

Briarplay

Чтобы начать использовать программу, введите свое имя и установите пароль. Обратите внимание: если вы забудете пароль или удалите приложение, восстановить доступ к аккаунту будет невозможно.

Чтобы контактировать и добавить контакт на расстоянии, вам будет доступна ссылка вашего контакта briar://. Если вы получили это, вставьте его в текстовое поле ниже, нажмите "Продолжить" и выберите, как назвать новый контакт.

Приложение работает только для Android.

Как пользоваться телефоном как рацией?

С помощью некоторых приложений можно использовать телефон в качестве рации. Но в этом случае общение не будет приватным. Его сможет прослушать любой, если случайно попадет на ту же частоту.

Однако существенным преимуществом является то, что вы можете быть на связи одновременно со всеми участниками диалога. Получится эдакий чат, но по телефону.

Чтобы вы могли связаться с кем-то из ваших родственников или друзей, вам нужно заранее обсудить, на какой частоте вы будете общаться.

Приложения для общения по телефону как рации:

Walkie Talkie

Voxer Walkie Talkie

Two Way: Walkie Talkie

Все приложения доступны для загрузки в Android и iOS.