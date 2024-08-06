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"Зазомбовані люди". Павло Зібров прокоментував стосунки з родичами в РФ

Вівторок 06 серпня 2024 15:38
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"Зазомбовані люди". Павло Зібров прокоментував стосунки з родичами в РФ Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Іванна Пашкевич

Народний артист України Павло Зібров висловився про спілкування з родичами з Росії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця Апострофу.

Так, артист зізнався, що з початку повномасштабного вторгнення він повністю розірвав зв’язки з родичами з РФ.

Вони, каже Павло, "отруєні ідеологією Путіна".

"Немає у мене родичів. Їх не стало. Вони отруєні ідеологією, яку Путін проводить роками. У 2014 році вже стало прохолодно з того боку. Наші розмови наче добре починались, по-братерськи, а далі через дві-три хвилини: "А що, правда, що ви - то? А вот зачем вы там стреляете и убиваете наших деток на Донбассе? Что вы делаете?" Ти їм доводиш одне, а вони тобі говорять інше...", - поділився співак.

Також він розповів, що у нього не було бажання телефонувати родичам, а якщо це робили вони, то обмежувались питанням: "Як здоров’я?”.

&quot;Зазомбовані люди&quot;. Павло Зібров прокоментував стосунки з родичами в РФ

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

На початку великої війни, говорить знаменитість, він намагався донести їм правду про те, що відбувається на території України. Однак родичі не вірили йому.

Ба більше, навіть пропонували переїхати до Росії та "сховатися від бандерівців".

"Після повномасштабного вторгнення була така розмова: "Если вам там плохо, приезжайте - мы вас тут в Воронеже примем. Там эти бандеровцы у вас заполонили все - сюда приезжайте", - пригадав Павло.

"Вони, як і інші зазомбовані люди, яких чимало і в Криму, і на Донбасі, живуть в абсолютно викривленій реальності і, на жаль, нічого їм пояснити не можна. Ці люди самі запрошували до себе Путіна. То чому дивуватися?!", - додав виконавець.

Нещодавно Павло Зібров зізнався, яка у нього пенсія після підвищення.

Також ми писали, що співака викликали до ТЦК.

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