"Я багата людина". Павло Зібров зізнався, яка у нього пенсія після підвищення

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для YouTube-каналу Анжеліки Рудницької .

Яка пенсія у Павла Зіброва

Так, артист зізнався, що наразі сума його пенсії становить 8300 гривень.

"У нас пенсії такі убогі. Ми по закордонах поїздили, і дивишся, як у них на лайнер, на круїзи йдуть пенсіонери... Я ж теж типу пенсіонер. Ну типу. У мене є вже навіть книжечка, що я пенсіонер. Починали з дуже смішної суми. Зараз уже підняли. Починалося з 2500, потім чотири із чимось. Зараз - 8300", - поділився співак.

Павло каже, що у порівнянні з тими, у кого набагато менше пенсія, він - багата людина.

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Ну, більш-менш порівняно з 2800 по 3 тис. - то я багата людина. При тому я можу заробити собі концертами чи викладати. Так що, нормально, не плачуся", - сказав Зіброва.

Зі слів виконавця, колись він думав, що його пенсія як народного артиста буде щонайменше 50 тисяч гривень.

Але навіть якби так і було, на життя йому потрібно близько 200 тисяч гривень, тож він і далі працював би.

"Куди сидіти? У мене стільки енергії, стільки дурі ще в голові, що як же сидіти на троні: "Я народний артист", - сказав співак.

Нагадаємо, ще у лютому 2024 року Павло говорив, що його пенсія становить 7 з половиною тисяч гривень.