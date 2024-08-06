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"Зазомбированные люди". Павел Зибров прокомментировал отношения с родственниками в РФ

Вторник 06 августа 2024 15:38
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"Зазомбированные люди". Павел Зибров прокомментировал отношения с родственниками в РФ Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Иванна Пашкевич

Народный артист Украины Павел Зибров высказался об общении с родственниками из России.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя Апострофу.

Так, артист признался, что с начала полномасштабного вторжения он полностью разорвал связи с родственниками из РФ.

Они, говорит Павел, "отравлены идеологией Путина".

"Нет у меня родственников, их не стало. Они отравлены идеологией, которую Путин проводит годами. В 2014 году уже стало прохладно с той стороны. Наши разговоры вроде хорошо начинались, по-братски, а дальше через две-три минуты: "А что, правда, что вы - то? А вот зачем вы там стреляете и убиваете наших деток на Донбассе? Что вы делаете?" Ты им доказываешь одно, а они тебе говорят другое...", - поделился певец.

Также он рассказал, что у него не было желания звонить родственникам, а если это делали они, то ограничивались вопросом: "Как здоровье?".

&quot;Зазомбированные люди&quot;. Павел Зибров прокомментировал отношения с родственниками в РФ

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

В начале большой войны, говорит знаменитость, он пытался донести им правду о том, что происходит на территории Украины. Однако родственники не верили ему.

Более того, даже предлагали переехать в Россию и "спрятаться от бандеровцев".

"После полномасштабного вторжения был такой разговор: "Если вам там плохо, приезжайте - мы вас здесь в Воронеже примем. Там эти бандеровцы у вас заполонили все - сюда приезжайте", - вспомнил Павел.

"Они, как и другие зазомбированные люди, которых немало и в Крыму, и на Донбассе, живут в абсолютно искривленной реальности и, к сожалению, ничего им объяснить нельзя. Эти люди сами приглашали к себе Путина. Так чему удивляться?!", - добавил исполнитель.

Недавно Павел Зибров признался, какая у него пенсия после повышения.

Также мы писали, что певца вызвали в ТЦК.

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