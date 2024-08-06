"Зазомбированные люди". Павел Зибров прокомментировал отношения с родственниками в РФ

Так, артист признался, что с начала полномасштабного вторжения он полностью разорвал связи с родственниками из РФ.

Они, говорит Павел, "отравлены идеологией Путина".

"Нет у меня родственников, их не стало. Они отравлены идеологией, которую Путин проводит годами. В 2014 году уже стало прохладно с той стороны. Наши разговоры вроде хорошо начинались, по-братски, а дальше через две-три минуты: "А что, правда, что вы - то? А вот зачем вы там стреляете и убиваете наших деток на Донбассе? Что вы делаете?" Ты им доказываешь одно, а они тебе говорят другое...", - поделился певец.

Также он рассказал, что у него не было желания звонить родственникам, а если это делали они, то ограничивались вопросом: "Как здоровье?".

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

В начале большой войны, говорит знаменитость, он пытался донести им правду о том, что происходит на территории Украины. Однако родственники не верили ему.

Более того, даже предлагали переехать в Россию и "спрятаться от бандеровцев".

"После полномасштабного вторжения был такой разговор: "Если вам там плохо, приезжайте - мы вас здесь в Воронеже примем. Там эти бандеровцы у вас заполонили все - сюда приезжайте", - вспомнил Павел.

"Они, как и другие зазомбированные люди, которых немало и в Крыму, и на Донбассе, живут в абсолютно искривленной реальности и, к сожалению, ничего им объяснить нельзя. Эти люди сами приглашали к себе Путина. Так чему удивляться?!", - добавил исполнитель.