Зайва вага чи ожиріння у дитини: що робити батькам

Як годувати дитину з зайвою вагою?

За словами тренера, дітям з зайвою вагою треба створити дефіцит калорій, тобто обмеження в споживанні їжі.

"Ми діткам себе на програмі зменшуємо дефіцит калорій до 15% бо це ще організм, який росте, хоча і наукові дані показують, що зниження калорійності раціону, який вганяє дитину в дефіцит калорій, тільки це може дозволити дитині худнути, не перешкоджає процесам росту", - сказав Віктор.

"Ми мусимо любити своїх дітей, турбуватись про них, обмежувати їх в їжі різними способами, засобами. Ну, просто, щоб в хаті не було нездорової їжі", - уточнив експерт.

Слідкуйте за тим, скільки ви даєте грошей дитині поза межами дому, щоб вона поза домом не їла фаст-фуд.

"Ну і харчові звички треба встановлювати з самого дитинства. Ми їх тягнемо потім в доросле життя. Хоча для дорослих людей скажу, що будь-які звички можна руйнувати, будь-які звички можна встановлювати, ніколи не пізно. Але про дітей, знову ж таки, як і з діабетом, тут немає специфічних засобів", - резюмував Мандзяк.

До речі, тренер сказав, що ні в якому разі дітей не можна змушувати їсти. Але треба прививати дітям культуру збалансованого харчування.

"Діти знають свої потреби. Діти знають, коли їм холодно, діти знають, коли вони хочуть їсти. Змушувати їсти не можна, але спонукати їх споживати здорову їжу тоді, коли діти хочуть, треба. Звісно, коли вони дійсно голодні", - розповів нутриціолог.