Лишний вес или ожирение у ребенка: что делать родителям

Как кормить ребенка с лишним весом?

По словам тренера, детям с лишним весом необходимо создать дефицит калорий, то есть ограничения в потреблении пищи.

"Мы деткам себя на программе уменьшаем дефицит калорий до 15% потому что это еще организм, который растет, хотя и научные данные показывают, что снижение калорийности рациона, который вгоняет ребенка в дефицит калорий, только это может позволить ребенку худеть, не препятствует процессам роста", - сказал Виктор.

"Мы должны любить своих детей, заботиться о них, ограничивать их в еде различными способами, средствами. Ну, просто, чтобы в доме не было нездоровой пищи", - уточнил эксперт.

Следите за тем, сколько вы даете денег ребенку вне дома, чтобы он вне дома не ел фаст-фуд.

"Ну и пищевые привычки надо устанавливать с самого детства. Мы их тянем потом во взрослую жизнь. Хотя для взрослых людей скажу, что любые привычки можно разрушать, любые привычки можно устанавливать, никогда не поздно. Но о детях, опять же, как и с диабетом, здесь нет специфических средств", - резюмировал Мандзяк.

Кстати, тренер сказал, что ни в коем случае детей нельзя заставлять есть. Но надо прививать детям культуру сбалансированного питания.

"Дети знают свои потребности. Дети знают, когда им холодно, дети знают, когда они хотят есть. Заставлять есть нельзя, но побуждать их потреблять здоровую пищу тогда, когда дети хотят, надо. Конечно, когда они действительно голодны", - рассказал нутрициолог.