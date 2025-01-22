Чи можна "розігнати" метаболізм? Нарешті є зрозуміла відповідь експерта

Чимало людей вірять у міф, що метаболізм людини можна розігнати. Чи вірне це твердження? Які саме фактори впливають на схуднення?

Всі деталі пояснив в інтерв'ю РБК-Україна відповів відомий фітнес-тренер і нутриціолог, автор найбільшого в Україні проєкту схуднення "Наука та здоровий глузд" Віктор Мандзяк.

Які фактори впливають на схуднення?

Віктор повідомив, що схуднення залежить лише від харчування за наявності активності.

"На схуднення впливає дуже багато факторів. Все опирається, знову ж таки, в енергетичний баланс, на який впливає, для прикладу, сон", - сказав експерт.

За його словами, недосипання підвищує голод, знижує контроль поведінки і може негативно на схуднення через насамперед харчову поведінку, "бо нам важче себе контролювати, коли ми не виспались, і в нас підвищується тяга до калорійної їжі і голод при цьому".

Також тренер повідомив, що швидкі низькокалорійні дієти несуть шкоду для нашого організму, не треба взагалі їх використовувати.

Що таке метаболізм

Метаболізм - це безперервний і саморегульований кругообіг речовин, який відбувається у процесі існування живих організмів і супроводжується їх постійним самовідновленням. До цих реакцій належить засвоєння поживних речовин та кисню, які надходять із навколишнього середовища, аж до утворення кінцевих продуктів (CO 2 , вода, сечовина та ін.), що виділяються назовні.

Живі організми здатні вбирати з навколишнього середовища і перетворювати енергію (енергетичний обмін), яка потім витрачається на побудову та підтримку їх структурної організації (пластичний обмін).

Метаболізм включає три етапи: надходження речовин до організму, їх внутрішньотканинний обмін і виділення кінцевих продуктів з організму. Надходження речовин в організм відбувається в результаті дихання (оксиген) та живлення. У шлунково-кишковому тракті продукти харчування перетравлюються (розщеплюються до простих речовин).