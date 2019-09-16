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Как Зайцева: в Харькове на Сумской мажорка сбила людей на тротуаре (видео)

STYLERПроисшествия    16.09.2019 - 12:13
Как Зайцева: в Харькове на Сумской мажорка сбила людей на тротуаре (видео)
ДТП в Харькове (коллаж: РБК-Украина)

23-летняя девушка на кабриолете стала виновницей очередного ДТП в Харькове

В Харькове на улице Сумской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi TT. Авария случилась на той же улице, на которой в октябре 2017-го Алена Зайцева насмерть сбила шесть человек.

О ДТП сообщила пресс-служба ГУНП Харьковской обасти. Позже в сети опубликовали первое видео с места происшествия.

За рулем кабриолета Audi TT находилась 23-летняя девушка. Предварительно известно, что виновница ДТП в момент аварии была трезвой.

Как Зайцева: в Харькове на Сумской мажорка сбила людей на тротуаре (видео)

ДТП в Харькове (фото: hk.npu.gov.ua)

Автомобиль не справился с управлением и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате аварии пострадали четыре женщины возрастом 27, 32, 47 и 56 лет.

Потерпевших доставили в больницу с телесными повреждениями.

Как Зайцева: в Харькове на Сумской мажорка сбила людей на тротуаре (видео)

ДТП в Харькове (фото: hk.npu.gov.ua)

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что причинило повреждение средней степени тяжести).

ДТП в Харькове (видео: YouTube)

Напомним, ранее мы писали о том, какие условия в колониях у Алены Зайцевой и Геннадия Дронова.

А также сообщали, что в деле Алены Зайцевой и Геннадия Дронова новый поворот.

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