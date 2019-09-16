ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 10:48
В Харькове девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов
Фото: ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Пострадали четыре женщины, их доставили в больницу

В Харькове ночью 15 сентября Audi TT сбил на тротуаре четверых человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Сумской. За рулем автомобиля была 23-летняя девушка.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля была трезвой. Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Напомним, что 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись внедорожник Lexus RX, которым Елена руководила Зайцева, и Volkswagen, за рулем которого был Геннадий Дронов. В результате ДТП погибли шесть человек и еще пять получили ранения.

Судебное разбирательство длилось более года и завершилось 19 февраля. За это время состоялось около 60 заседаний.

РБК-Украина писало, что адвокат Зайцевой попросил суд смягчить наказание его подзащитной и изменить приговор на условное наказание. Адвокат просил назначить Зайцевой наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.

Полиция Харькова готовит подозрение трем участникам беспорядков на Марше равенства По фактам столкновений в Харькове открыто два дела
Новости Украины ДТПХарьковполиция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь