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Як Зайцева: в Харкові на Сумській мажорка збила людей на тротуарі (відео)

STYLERПодії    16.09.2019 - 12:13
Як Зайцева: в Харкові на Сумській мажорка збила людей на тротуарі (відео)
ДТП у Харкові (колаж: РБК-Україна)

23-річна дівчина на кабріолеті стала винуватицею чергового ДТП у Харкові

У Харкові на вулиці Сумська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Audi TT. Аварія трапилася на тій же вулиці, на якій у жовтні 2017-го Альона Зайцева насмерть збила шістьох людей.

Про ДТП повідомила прес-служба ГУНП Харківської області. Пізніше в мережі опублікували перше відео з місця події.

За кермом кабріолета Audi TT перебувала 23-річна дівчина. Попередньо відомо, що винуватиця ДТП на момент аварії була тверезою.

Як Зайцева: в Харкові на Сумській мажорка збила людей на тротуарі (відео)

ДТП у Харкові (фото: hk.npu.gov.ua)

Автомобіль не впорався з керуванням та наїхав на пішоходів на тротуарі. В результаті аварії постраждали чотири жінки віком 27, 32, 47 і 56 років.

Потерпілих доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Як Зайцева: в Харкові на Сумській мажорка збила людей на тротуарі (відео)

ДТП у Харкові (фото: hk.npu.gov.ua)

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило пошкодження середньої ступені тяжкості).

ДТП у Харкові (відео: YouTube)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які умови в колоніях у Альони Зайцевої та Геннадія Дронова.

А також повідомляли, що у справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова новий поворот.

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