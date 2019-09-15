В Киеве пьяный водитель Mercedes решил полихачить и устроил гонки с полицией (фото)

Пьяный водитель, убегая от копов, вылетел на железнодорожные пути
В Киеве водитель на черном Mercedes устроил гонки с полицией. Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, мужчина за рулем был в состоянии алкогольного опьянения.
Удирая от полицейских, автомобиль не справился с управлением и его выбросило на железнодорожные пути на улице Каунасской. Интересно, что водитель машины остался цел и невридим.
Фото: Водитель на Mercedes (Facebook/Киев Оперативный)
Пользователи сети отреагировали на поведение пьяного водителя в комментариях. Украинцы считают, что некоторым лучше не садиться за руль автомобиля.
Скриншот комментариев (Facebook/Киев Оперативный)
Как мы ранее писали, во Львове 21-летняя девушка устроила аварию, но пытаясь скрыться с места ДТП врезалась в столб и погибла. Отмечается, что юная особа управляла автомобилем Mercedes-Benz, также в машине находился пассажир.
Также мы сообщали, что в центре Киева украинские Бони и Клайд устроили гонки с полицией (фото).