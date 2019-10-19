Зайцева и Дронов удивили цинизмом: грозит новый суд

Алена Зайцева и Геннадий Дронов, отбывающие наказание по делу о резонансном смертельном ДТП в Харькове на улице Сумская, не провели добровольное возмещение потерпевшим, не смотря на соответствующее решение суда. Об этом рассказала адвокат Лариса Матвеева на своей странице в Facebook.

Отмечается, что исполнительные листы были получены стороной потерпевших. Производство в отношении Дронова уже открыто, а по Зайцевой - нет никакой информации.

Заявления о выплате страхового возмещения были направлены страховым компаниям обоих осужденных (ЧАО "СК "ВУСО" и ЧАО "СК "Арсенал страхование", однако до сих пор ни выплат, ни решения по рассмотрению документов нет.

Алена Зайцева (Фото: УНИАН)

"Будем обращаться с адвокатскими запросами о состоянии рассмотрения заявлений и в случае отказа - в суд", - написала Матвеева.

Адвокат также рассказала, где и в каких условиях отбывают наказание осужденные Зайцева и Дронов.

Елена Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 под Днепром (Фото: скриншот)

Матвеева отправила запрос и указала, что в ГУ "Покровский исправительный центр № 79" в Днепропетровской области, где сидит Зайцева, был создан сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

"То есть фактически в этом центре есть огорожена территория, которую Зайцева по своему усмотрению покидать не имеет права ( "режим колонии" для лишенных свободы). С журналистских репортажей известно, что от работы якобы не отказывается", - говорится в публикации.

Геннадий Дронов отбывает наказание в колонии под Полтавой (Фото: скриншот)

Дронов отбывает наказание в ГУ "Крюковская исправительная колония № 29" в Полтавской области. От работы, по словам его адвоката Перепела, также якобы не отказывается, рассказала адвокат.

"Потерпевшие, думаю, не смогут никогда примириться с тем, что произошло, поскольку потеряли самое дорогое, однако они поддерживают друг друга. Это очень светлые люди, я была бы счастлива познакомиться с ними при других обстоятельствах", - добавила Матвеева.

Фото: скрин (facebook.com/larysa.koretska)

Пользователи сети поблагодарили адвоката за работу и также пожелали не бросать дело и добиваться положенного взыскания, согласно приговору суда, до конца.

Спасибо за всю вашу работу и за вашу борьбу за справедливость. Ужасно, что случаются такие события, но то, что это не осталось безнаказанным - это правильно. Не дай Бог нам быть ни по одну из сторон. Сил вам, выдержки, поддержки правосудия и терпения в вашем деле;

Почему такие хорошие условия для убийцы 6-рых жизней (облегченные условия содержания)? Да ей пожизненное нужно было дать! Очень жаль родственников и пострадавших!

По этому поводу необходимо свою точку зрения по шестому вашему пункту отстаивать до конца, а именно, установить справедливый приговор в отношении каждого из участников нарушения закона;

Внимательно слежу за информацией по делу. Лариса - спасибо за твой труд и упорство. Принципиальность небольшого количества профессионалов не дает нашему обществу скатиться в пропасть...

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