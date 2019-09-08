Зачем двухспальная кровать? Сеть возмущена условиями Зайцевой в колонии
Зайцева в колонии (фото: коллаж РБК-Украина)
Пользователи сети негодуют по поводу условий в которых проживает Зайцева
Алена Зайцева, осужденная за совершение смертельного ДТП в Харькове на 10 лет лишения свободы, находится в колонии с облегченными условиями содержания. Фотографии комнаты Зайцевой опубликовал юрист Дмитрий Марцонь на своей странице в Facebook.
Пользователей сети возмутило то, что у Зайцевой стоит двухспальная кровать. Кроме того, многие отметили, что в Покровском исправительном центре №79 вообще очень хорошие условия и что такой ремонт есть не у каждой украинской семьи.
Колония Зайцевой (фото: facebook.com/Marzoniavvocato)
На фото можно увидеть двуспальную кровать, телевизор, хорошую кухню, ванную, туалет и другие комнаты с ремонтом.
Вот что пишут пользователи по этому поводу.
- Ничего себе тюрьма, прям как дома;
- У нас пол страны так жить мечтают, как они сидят!
- 30 процентов семей не имеют такого ремонта!!!
- Никто не против, что заключённые должны содержаться в человеческих условиях. Но не укладывается в голове, почему условия содержания заключенных (т е. преступников) лучше, чем условия для детей в школах, спортивных секциях, условия в медицинских учреждениях и т.д. для не преступников?
- А зачем им там двуспальные кровати?
- На фото гостиничный номер при колонии (специальное помещение для длительных, 1-3 суток, свиданий близких родственников и осужденных) и кстати за проживание в нем родственники должны заплатить по цене хорошего отеля на свободе... Именно поэтому и двуспальная кровать, и не плохая мебельная стенка, и телевизор;
- Интересно, а на двуспальных кроватях кто отбывает наказание?
- Какие школы и больницы... тут дома у большинства нет таких условий.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что адвокат Зайцевой просил изменить приговор на условное наказание.
Ранее сообщалось о том, что дело Зайцевой разваливается. Потерпевшие боятся, что Зайцева и Дронов скоро окажутся на свободе.
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