"Зайшла в палату і він помер". Мама Узелкова зробила гучну заяву про Боржемську: вона відповіла

Матір Узелкова назвала причину смерті сина й висловилася про Боржемську

Так, Зинаїда Узелкова заявила, що її онуки (Роберт та Олівія) дійсно приходили до лікарні, де боксер провів останні дні свого життя. З ними була й Боржемська.

Але це не дуже сподобалося матері Узелкова. Вона навіть просила, аби Боржемську більше не пускали.

"Вони були, їх пустили. Як я дізналася, що вони прийшли, я написала заяву, щоб нікого не пускали окрім мене і дітей у присутності лікарів. Однак вони більше не приходили. Йому наче ставало краще. Вже лікарі казали, що аналізи покращилися", - заявила Зинаїда Узелкова.

Боржемська та Узелков (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

"І тільки вона зайшла до нього в палату і він помер. Роберт пише, я був у батька до останнього дня в лікарні. Та не був він, він бреше. Як можна так говорити. Роберт мені подзвонив, коли Славік помер", - додала вона.

Також мама боксера розповіла, що не пустила Боржемську на похорон. За її словами, фітнес-тренерка "несла" до її сине лише "негатив".

Зинаїда Узелкова не стала приховувати й причину смерті сина. 1 листопада він потрапив до лікарні та опинився під апаратом штучної вентиляції легень. А 9 листопада його не стало.

"У нього був великий тромб на серці і багато тромбів по всьому тілу, але коли він помер у нього лишався лише один тромб на серці. Ті тромбики "розсмокталися". Йому вводили різні ліки, які допомагали. І лікарі навіть говорили, що йому краще стало, залишилось тільки підняти гемоглобін, а з серцем розберуться", - пояснила мама боксера.

Узелков та Боржемська прожили у шлюбі приблизно 20 років (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Реакція Боржемської

Нещодавно, після того як було оприлюднено слова матері Узелкова, фітнес-тренерка розмістила новий допис. Вона "проілюструвала" чорно-білим фото, на якому позувала у вечірній сукні.

А під ним Боржемська залишила текст. Вона не стала прямо коментувати гучні заяви колишньої свекрухи. Натомість блогерка заговорила про те, чи потрібно виставляти все життя "напоказ". І пригадала про "злу мачуху".

Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

"Впевнена, нам всім в дитинстві хотілося бути героїнею казки. Але доросле життя показало, що не всі казки мають щасливий фінал. Ми не знаємо, чи Попелюшка залишилася з принцом, чи були вони щасливі, що було після весілля, чи зла мачуха більше не турбувала їх? Це залишається загадкою. Хтось вірить в краще, хтось в гірше, хтось тримає баланс", - написала Боржемська.



"Ми не знаємо, що відбувається за лаштунками - поза тих подій, які нам показують. Ми не знаємо, що відбувається у відомих людей поза тим, що вони транслюють в соц. мережах. І не повинні знати. У кожного є свій вибір - що показувати, а що залишити лише собі. Нехай у кожного буде свій щасливий фінал казки. Напоказ чи лише для себе", - додала вона.

Скандал навколо смерті Узелкова - деталі

9 листопада стало відомо, що Узелков помер. Після цього син боксера, який до цього публічно казав, що не хоче спілкуватися з батьком, висловився про його смерть. Роберт зазначив, що йому дуже боляче.

Потім на смерть Узелкова відреагувала Боржемська. Вона також зазначила, що вдячна боксеру.

Але згодом Боржемська жорстко пройшлася по українцях, які критикують її сина. Виявилося, що коментатори почали обговорювати життя родини й шукати винних.

Ба більше, після цього стало відомо, що діти Узелкова отримують погрози після смерті батька. Фітнес-тренерка закликала мережу утриматися від критики й зауважила, що деякі юзери дозволяють собі надто багато.

"Ніхто з вас не знає, що відбувалося у наших стосунках, і в нашій сім'ї", - наголосила Боржемська.