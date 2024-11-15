"Зашла в палату и он умер". Мама Узелкова сделала громкое заявление о Боржемской: она ответила

Мать Узелкова назвала причину смерти сына и высказалась о Боржемской

Так Зинаида Узелкова заявила, что ее внуки (Роберт и Оливия) действительно приходили в больницу, где боксер провел последние дни своей жизни.

Но это не очень понравилось матери Узелкова. Она даже просила, чтобы Боржемскую больше не пускали.

"Они были, их пустили. Как я узнала, что они пришли, я написала заявление, чтобы никого не пускали кроме меня и детей в присутствии врачей. Однако они больше не приходили. Ему будто становилось лучше. Уже врачи говорили, что анализы улучшились", - заявила Зинаида Узелкова.

Боржемская и Узелков (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

"И только она зашла к нему в палату и он умер. Роберт пишет, я был у отца до последнего дня в больнице. Но не был он, он лжет. Как можно так говорить. Роберт мне позвонил, когда Славик умер", - добавила. она.

Также мама боксера рассказала, что не пустила Боржемскую на похороны. По ее словам, фитнес-тренер "несла" к ее сыну только "негатив".

Зинаида Узелкова не стала скрывать причину смерти сына. 1 ноября он попал в больницу и оказался под аппаратом искусственной вентиляции легких. А 9 ноября его не стало.

"У него был большой тромб на сердце и много тромбов по всему телу, но когда он умер у него оставался только один тромб на сердце. Те тромбики "рассосались". Ему вводили разные лекарства, которые помогали. И врачи даже говорили, что ему лучше стало, осталось только поднять гемоглобин, а с сердцем разберутся", - объяснила мама боксера.

Узелков и Боржемская прожили в браке примерно 20 лет (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Реакция Боржемской

Недавно, после того как были обнародованы слова матери Узелкова, фитнес-тренер разместила новый пост. Она "проиллюстрировала" черно-белым фото, на котором позировала в вечернем платье.

А под ним Боржемская оставила текст. Она не стала прямо комментировать громкие заявления бывшей свекрови. Вместо этого блогерша заговорила о том, нужно ли выставлять всю жизнь "напоказ". И вспомнила о "злой мачехе".

Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

"Уверена, нам всем в детстве хотелось быть героиней сказки. Но взрослая жизнь показала, что не все сказки имеют счастливый финал. Мы не знаем, осталась ли Золушка с принцем, были ли они счастливы, что было после свадьбы, не беспокоила ли их злая мачеха? Это остается загадкой. Кто-то верит в лучшее, кто-то в худшее, кто-то удерживает баланс", - написала Боржемская.

"Мы не знаем, что происходит за кулисами - вне тех событий, которые нам показывают. Мы не знаем, что происходит у известных людей вне того, что они транслируют в соц. сетях. И не должны знать. У каждого есть свой выбор - что показывать, а что оставить только себе. Пусть у каждого будет свой счастливый финал сказки. Напоказ или только для себя", - добавила она.

Скандал вокруг смерти Узелкова - детали

9 ноября стало известно, что Узелков умер. После этого сын боксера, до этого публично говоривший, что не хочет общаться с отцом, высказался о его смерти. Роберт отметил, что ему очень больно.

Затем на смерть Узелкова отреагировала Боржемская. Она также отметила, что благодарна боксеру.

Но впоследствии Боржемская жестко прошлась по украинцам, критикующим ее сына. Оказалось, что комментаторы начали обсуждать жизнь семьи и искать виновных.

Более того, после этого стало известно, что дети Узелкова получают угрозы после смерти отца. Фитнес-тренер призвала сеть воздержаться от критики и заметила, что некоторые пользователи позволяют себе слишком много.

"Никто из вас не знает, что происходило в наших отношениях и в нашей семье", - подчеркнула Боржемская.