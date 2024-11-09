Помер відомий боксер та ведучий В'ячеслав Узелков. Йому було усього 45 років.

Коли помер Узелков

Інформація про смерть боксера з'явилася 9 листопада. Новина про це ошелешила мережу.

"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати - пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким В’ячеслава. Світла пам’ять Чемпіону", - йдеться у дописі.

Помер В'ячеслав Узелков (скріншот)

Згодом новину про смерть Узелкова прокоментував ексочільник Федерації боксу України Володимир Продивус.

"З глибоким болем сприйняв новину про втрату нашого друга та колеги В’ячеслава Узелкова. Сьогодні український бокс зазнав непоправної втрати. В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі", - написав він.

"Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту. Світла пам’ять тобі, Славо", - також йдеться в дописі.

Допис про смерть Узелкова (скріншот)

Чому помер Узелков

Причину смерті боксера поки що не повідомили. Втім, відомо, що в нього були проблеми зі здоров'ям. У 2012 році він переніс інсульт.

В'ячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

У лютому цього року боксер розповідав, що через своє минуле в спорті він став людиною з інвалідністю.

"Цей допис до батьків, які мріють про спортивні досягнення своїх дітей. Так от, я ніколи і не міг підозрювати, що моя спортивна кар'єра закінчиться саме тут, в лікарні Шалімова. Я не відмовляюсь від результатів і досягнень та усіх почестей. Але потім що? Лікарня і інвалідність, і допомога друзів", - писав Узелков в Instagram.

У березні стало відомо, що Узелков має проблеми з серцем. Зокрема, в нього діагностували тромби та гангрену ноги.

Узелков переніс операцію (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Потім Узелков збирав кошти на операцію, яку переніс вже у квітні.

"За годину мене заберуть в операційну. Операція, потім реанімація і якщо все добре, буду без зв'язку, але здоровий. Дякую усім за підтримку. Друзям, за добрі слова і почуття та підтримку, ворогам - за те, що ніколи не віддам свої сили їм і до останнього буду боротися. Буду без зв'язку і якщо все добре, то після реанімації дам відповідь, чи є життя далі. Просити пробачення не буду. Життя дало мені багато уроків і випробувань, які я постійно долаю. Ось і це я подолаю", - писав Узелков в той день.

7 квітня боксер розповів, що прокинувся після операції з "новим серцем".

Узелков в лікарні (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Він провів у лікарні три тижні. Лише наприкінці квітня Узелкова виписали додому.

Боксер Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

За словами фітнес-тренера, відновлення було дуже непростим. Втім, він не втрачав надію на те, що повернеться до звичайного життя. Ба більше, нещодавно Узелков писав, що планує відновити роботу й допомагати людям схуднути.

В'ячеслав Узелков (скріншот)

Біографія Узелкова

Спортсмен народився у Вінниці, він почав займатися боксом з 1987 року. Перший бій Узелкова відбувся у жовтні 2004 року. Його кар'єра стрімко пішла вгору, вже у 2007 році він здобув перший титул. Тоді Узелков переміг росіянина Артема Вичкіна.

Потім на боксера чекало чимало перемог та титулів. Свій останній бій Узелков провів 12 квітня 2014 року. А до цього, у листопаді 2013 року, він завоював останній у своїй кар'єрі титул - Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA в напівважкій вазі.

Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Після цього боксер зосередився на роботі телеведучим. Він був членом журі на шоу "Україна має талант", а зі своєю колишньою дружиною Мариною Боржемською працював на проекті "Зважені та щасливі".

У 2020 році Узелков намагався стати мером Вінниці. Він балотувався від проросійської "ОПЗЖ".

У шлюбі з Боржемською спортсмен прожив понад 20 років. Марина народила від нього двох дітей - сина Ромерта та доньку Олівію. У 2021 році пара повідомила про розлучення.

Узелков та Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Боржемська говорила, що у шлюбі був аб'юз, а сам Узелков усі звинувачення спростовував. Нещодавно ж син Узелкова публічно зрікся свого зіркового батька.