У Вінниці попрощалися з В'ячеславом Узелковим (фото)

У понеділок, 11 листопада, у Вінниці попрощалися із зірковим українським боксером В'ячеславом Узелковим , який помер 9 листопада . Провести спортсмена в останню путь прийшли рідні, друзі та знайомі, і у мережі вже оприлюднили кадри з прощання.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання VinTime у Facebook пише про це детальніше.

У Вінниці поховали В'ячеслава Узелкова

На деяких кадрах можна побачити, що на церемонію прийшли діти боксера від його колишньої обраниці, фітнес-тренерки Марини Боржемської - син Роберт та донька Олівія. У зірки були не найпростіші стосунки з дітьми.

Також на прощанні була й матір боксера, з якою він теж тривалий час не спілкувався.

Церемонія пройшла в одному з поминальних залів, оформленому в чорному та білому кольорах.

кадри з церемонії прощання з В'ячеславом Узелковим (фото: facebook.com/vintime.vinnytsia)

Після церемонії прощання Узелкова поховали на місцевому цвинтарі у його рідній Вінниці.

кадри з церемонії прощання з В'ячеславом Узелковим (фото: facebook.com/vintime.vinnytsia)

Що відомо про смерть В'ячеслава Узелкова

Боксер мав серйозні проблеми зі здоров'ям, адже цієї весни йому зробили складну операцію на серці. Як він запевняв, почувався добре, і реабілітація проходила чудово. Більше того, нещодавно знаменитість ділився у мережі подробицями свого відновлення та хвалився, що вже навіть частково відновив заняття у тренажерному залі. Тому новина про його смерть ошелешила і рідних, і шанувальників.

Раніше Узелков також заявляв, що проблеми зі здоров'ям пов'язані з професійними заняттями спортом. Наприкінці березня у нього діагностували тромб у серці, аорті, а також гангрену ноги. Нещодавно боксер говорив, що отримав другу групу інвалідності.

В'ячеслав Узелков (скриншот)

Чим запам'ятався В'ячеслав Узелков

Його дебют на рингу розпочався у жовтні 2004 року, коли він переміг у шести раундах Сулеймана Джерілова. Пізніше, у лютому 2007 року, він здобув свій перший титул за версією EBU-EE, який завоював у поєдинку проти росіянина Артема Вичкіна.

У липні 2010 року Узелков вийшов на бій за звання чемпіона світу за версією WBA з боксером із Казахстану Бейбутом Шуменовим. Тоді В'ячеслав вперше програв на професійному ринзі. Після цього Узелков виграв три поєдинки, а потім програв німцю Едуарду Гуткнехту - в бою за титул чемпіона Європи за версією Європейського боксерського Союзу.

Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

У листопаді 2013 року в Києві боксер переміг нокаутом американця Джейдона Кодрингтона і здобув титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBA у напівважкій вазі. Свій останній бій він провів 12 квітня 2014 року, програвши тоді сербу Георгію Аєтовичу.

Після розлучення з тренеркою Мариною Боржемською Узелков збирався одружитися вдруге, проте свою нову обраницю публіці він так і не встиг представити.