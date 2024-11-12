Боржемська після смерті Узелкова жорстко пройшлася по українцях, які критикують її сина

Відомий український боксер В'ячеслав Узелков помер 9 листопада . Після цього на його сина Роберта посипалися гнівні коментарі через те, що він нещодавно публічно відрікся від свого батька. Колишня дружина спортсмена Марина Боржемська вирішила також відповісти на критику.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її новий пост у Instagram .

Фітнес-тренер спершу звернулася до тих, хто підтримав сім'ю після смерті титулованого спортсмена.

"Дякую всім за вашу підтримку, за кожне слово та коментар, як позитивний, так і критичний. Ми всі різні, і саме в цій різноманітності наша особливість. Іноді легко судити інших, не знаючи всіх деталей, і особливо дивують коментарі від тих, з ким я навіть не зустрічалася, але хто стверджує, ніби мене добре знає", - зазначила Боржемська.

Також вона зазначила, що у кожного "своя правда, своє бачення та переживання, які формують наші переконання". І в цьому блогерка та тренерка не бачить нічого поганого.

Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Вона наголосила, що необхідно бути уважнішими до дітей.

"Водночас пам'ятайте: на будь-якому етапі свого шляху ми зустрічаємо інших людей, і особливо важливо бути уважними до дітей, тому що кожне наше слово, дія та жест мають наслідки. Діти - це наше майбутнє, вони виростуть і створять атмосферу у своїх сім'ях, у суспільстві, країні та світі", - поділилася своїми думками Боржемська.

Фітнес-тренер зазначила, що за багато років публічності вже звикла до негативу, але її діти не були готові до критики хейтерів. Тому вона всіляко їх захищатиме.

"Протягом цих років я навчилася захищатися від негативу, усвідомлюючи, що кожне слово відображає внутрішній світ того, хто говорить. Але мої діти ще не готові до цього. Щастя, що в них є я і люди, які завжди стануть на захист, щоб не дозволити чужим словам посіяти зерна жорстокості чи ненависті у їхніх серцях", - наголосила Боржемська.

Боржемська з дітьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Як відреагували у мережі

Підписники фітнес-тренерки відразу почали коментувати її публікацію:

"Мариночко, сил усім вам", - написала ведуча Марічка Падалко

"Підтримую кожне слово, написане вами. Адже ніхто не знає глибини проблеми. І ніхто не має права говорити про те, до чого немає жодного відношення! Ми всі різні, але головне при цьому залишатися людьми!"

"До чужої родини ніхто не повинен лізти, навіть якщо це публічна сім'я"

"Ви - еталон материнської мудрості"

"Люди завжди говорили і говоритимуть".

Що відомо про стосунки Роберта Узелкова з батьком

Боржемська та Узелков понад 20 років були одружені, проте кілька років тому розлучилися. У цьому шлюбі у них народилося двоє дітей: син Роберт та донька Олівія.

Кілька місяців тому 15-річний Роберт виклав у мережі пост, у якому публічно відрікся від батька. Він заявив про те, що пережив чимало болючих моментів на тлі їхнього конфліктного спілкування.

Роберт Узелков (Фото: instagram.com/r0xzsc)

Чому Роберта Узелкова захейтили в мережі

Після того, як стало відомо, що В'ячеслав Узелков помер, його син природно відреагував у мережі.

"В'ячеслав Узелков помер сьогодні. Які б у нас не були стосунки, все одно боляче та неприємно", - написав Роберт.

Однак після цього на молоду людину посипалася хвиля негативних коментарів. Він зазначив, що ніколи не стикався з таким, тим більше зараз для критики не найкращий час також наголосив, що спілкувався з батьком і підтримував його, коли той потрапив до лікарні та проходив реабілітацію.

Роберт Узелков (Фото: instagram.com/r0xzsc)