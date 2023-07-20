Займе не більше 30 хвилин. Тримайте рецепт бісквітного рулету з полуницею (відео)

Бісквіт - це випічка, смак якої нам відомий ще з дитинства. Цей смаколик чудово підходить до чаю або кави, а головне - можна приготувати легко та з доступних інгредієнтів.

Інгредієнти

яйця - 5 шт.

цукор - 120 г

ванільний цукор - 10 г

борошно - 90 г

розпушувач тіста - 5 г

олія - 50 г

молоко - 50 г

джем або повидло - 200 г

Як готувати

Спочатку потрібно розбити яйця та відокремити білки від жовтків. Дуже важливо, щоб до білків не потрапила жодна крапля жовтка. Зверніть увагу, щоб посуд, в якому збиватимете білки - був сухим.

До білків додайте 60 г цукру та 10 г ванільного цукру та збийте до стійких піків. До жовтків додайте 60 г цукру та збивайте до білої пишної маси приблизно дві-три хвилини.

Далі обережно перелийте жовтки до білків та круговими рухами лопатки повільно розмішайте. Після цього з'єднайте борошно з розпушувачем та пересипте до яєчної маси. Акуратно круговими рухами вимішайте.

Потім з'єднайте олію і молоко та влийте до маси, так само акуратно вимішайте до однорідності.

Далі отримане тісто перелийте на деко, попередньо застелене пергаментом. Розрівняйте його, щоб корж був однакової товщини

Випікайте бісквіт в духовці приблизно 8-12 хвилин при температурі 180 градусів. Зверніть увагу, якщо корж почне підрум’янюватись, значить відразу діставайте його з духовки.

Коли бісквіт трішки охолоне - перекиньте його, підстеливши під нього пергамент, та зніміть пергамент з іншого боку. Обріжте краї, щоб були рівними.

Змастіть корж начинкою та акуратно скрутіть за допомогою пергаменту. Поставте в холодильник на кілька годин, щоб рулет настоявся - тоді він гарно просочиться начинкою. Смачного!