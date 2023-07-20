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Займет не больше 30 минут. Держите рецепт бисквитного рулета с клубникой (видео)

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Четверг 20 июля 2023 18:10
Займет не больше 30 минут. Держите рецепт бисквитного рулета с клубникой (видео) Как приготовить бисквитный рулет (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль
Эксперт: Алекс Миль

Бисквит - это выпечка, вкус которой нам известен еще с детства. Эта сладость отлично подходит к чаю или кофе, а главное - можно приготовить легко и из доступных ингредиентов.

Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.

Ингредиенты

  • яйца - 5 шт
  • сахар - 120 г
  • ванильный сахар - 10 г
  • мука - 90 г
  • разрыхлитель теста - 5 г
  • растительное масло - 50 г
  • молоко - 50 г
  • джем или повидло - 200 г

Как готовить

Сначала нужно разбить яйца и отделить белки от желтков. Очень важно, чтобы в белки не попала ни одна капля желтка. Обратите внимание, чтобы посуда, в которой будете взбивать белки, была сухой.

Добавьте 60 г сахара и 10 г ванильного сахара и взбейте до устойчивых пиков. К желткам добавьте 60 г сахара и взбивайте до белой пышной массы около двух-трех минут.

Затем осторожно перелейте желтки к белкам и круговыми движениями лопатки медленно размешайте. После этого соедините муку с разрыхлителем и пересыпьте в яичную массу. Аккуратно круговыми движениями вымешайте.

Затем соедините растительное масло и молоко и влейте в массу, так же аккуратно вымешайте до однородности.

Далее полученное тесто перелейте на противень, предварительно застеленный пергаментом. Разровняйте его, чтобы корж был одинаковой толщины

Выпекайте бисквит в духовке примерно 8-12 минут при температуре 180 градусов. Обратите внимание, если корж начнет подрумяниваться, значит сразу доставайте его из духовки.

Когда бисквит немного остынет - переверните его, подстелив пергамент, и снимите пергамент с другой стороны. Обрежьте края, чтобы были ровными.

Смажьте корж начинкой и аккуратно сверните с помощью пергамента. Поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы рулет настоялся - тогда он хорошо пропитается начинкой. Приятного аппетита!

Раньше мы объясняли, как быстро приготовить вкуснейшую и сочную шаурму.

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