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"Завжди буду любити": Потап з Іспанії сказав, як він пишається Україною

Потап в Іспанії (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Юлія Любченко

Потап днями поїхав у Іспанію, щоб працювати там, як каже сам Олексій Потапенко, на благо України. Схоже, постійні роз’їзди артисту даються не дуже легко, й він сумує за батьківщиною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) спираючись на свіжий пост 42-річної зірки українського шоу-бізу в Instagram.

Що Потап робить в Іспанії

Наразі співак і продюсер перебуває в Барселоні. Він стверджує, що попереду у нього і його колег багато роботи в Іспанії, оскільки починається співпраця з "впливовими рекламними агентствами та музичними лейблами", серед яких дійсно гіганти Universal, Sony, Warner Music та багато інших. 

Олексій Потапенко зараз в Іспанії (фото: instagram.com/realpotap)

Скоріше за все, саме з цими лейблами Потап буде працювати над просуванням творчості своєї дружини - Насті Каменських - на європейський ринок. 

Зауважимо, що нещодавно NK повернулася з-за океану, де успішно презентувала свою пристрасну пісню "Tu y Yo" для латиноамериканської аудиторії і нагадала, що війна в Україні триває, а тому всі ми потребуємо підтримки світової спільноти.

Олексій Потапенко і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Після Іспанії Олексій хоче підкоряти зі своїми проєктами Англію. А потім зосередиться на Україні. 

Потап пишається Україною

Про рідну країну артист говорить вкрай чуттєво.

"Країна, яка мене виростила, країна, прапор якої я представляв у спорті, країна, яку я представляв на міжнародних музичних конкурсах, і країна, яку я завжди буду любити та підтримувати! Усі навички, досвід та досягнення, які я здобув за кордоном, застосовую на практиці в Україні, для нашої Батьківщини!" - написав Олексій. 

"Мій син навчається в Києві, мої компанії працюють в Україні, і я в Україні сплачую податки. Дві мої вищі освіти, отримані в Києві, допомагають мені в роботі, як вдома, так і за кордоном!" - додав він.

Олексій Потапенко з сином (фото: instagram.com/realpotap)

За словами Потапенка, нині в Барселоні він “знайомиться не лише з місцевими представниками шоу-бізнесу, а й з українськими колегами: режисерами, операторами, гримерами, стилістами, перукарями, освітлювачами”. 

"Українці продовжують дивувати європейців своїми талантами, за якими я уважно стежу і буду з радістю співпрацювати! Все це незабаром! Вперед разом до Перемоги та перемог", - резюмував він.

Олексій Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)

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