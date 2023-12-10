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Ким раніше працювали Потап, Пивоваров та Остапчук: у це важко повірити

Неділя 10 грудня 2023 11:10
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Ким раніше працювали Потап, Пивоваров та Остапчук: у це важко повірити Дізнайтеся, чим артисти займалися до того, як стали відомими (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не усі зірки стали популярними одразу після закінчення школи або університету. Деякі спочатку працювали на звичайних роботах, серед таких артистів репер Олексій Потапенко (Потап), співак Артем Пивоваров та ведучий Володимир Остапчук.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео блогерки Уляни Шуби в Instagram розповідає, ким працювали артисти до того, як стали популярними.

Де працював Потап

Як виявилося, спочатку продюсер був викладачем. У 19 років він вже почав працювати у школі. Там Потап викладав фізичну культуру. Він не одразу став відомим артистом, а починав зі спорту та роботи з дітьми. Втім, між посадами викладача та продюсера можна побачити щось спільне.

Ким раніше працювали Потап, Пивоваров та Остапчук: у це важко повіритиКим був Потап до того, як став відомим (фото: instagram.com/realpotap)

Ким працював Пивоваров

Відомий співак та зірковий тренер шоу "Голос країни", як розповіла блогерка, три роки працював помічником анестезіолога. При цьому він займався музикою. Пивоваров зажди любив творчість, а тому одразу ж кинув медицину, як тільки зрозумів, що має шанс на популярність у шоу-бізнесі.

Ким раніше працювали Потап, Пивоваров та Остапчук: у це важко повіритиВажко повірити у те, де саме працював Пивоваров до того, як став популярним (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Де працював Остапчук

Скандальний шоумен, який нещодавно вляпався у неприємну історію з жартом про жінок, які "не 10 з 10", у минулому працював перекладачем з англійської мови. Вже потім Остапчук почав кар'єру на телебаченні й став диктором та ведучим.

Ким раніше працювали Потап, Пивоваров та Остапчук: у це важко повіритиКим працював Остапчук до того, як став ведучим й шоуменом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що донька Міли Йовович заспівала хіт російської співачки-путіністки і розлютила мережу.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що дружина Тімура Мірошниченка розчулила мережу фото з названим сином та зворушливим дописом.

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