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"Іноді ми втрачаємо контроль": Настя Каменських стала об'єктом пристрасті до іншого чоловіка

Субота 25 листопада 2023 08:46
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"Іноді ми втрачаємо контроль": Настя Каменських стала об'єктом пристрасті до іншого чоловіка NK випустила пісню про заборонене кохання (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Поліна Іваненко

Настя Каменських перевтілилася у пристрасну даму в своєму новому відео на пісню "Tu y Yo", що є "гімном закоханих, які дуже хочуть бути разом, але не можуть".

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз до нового творіння Насті розповідає більше про суть композиції і кліпу.

&quot;Іноді ми втрачаємо контроль&quot;: Настя Каменських стала об'єктом пристрасті до іншого чоловікаNK (фото: прес-служба співачки)

За словами артистки, "любов - це наймогутніше почуття", і "саме з любові створюється все найкраще у світі".

"Але іноді стається так, що від великої сили та непереборності почуттів, ми втрачаємо контроль. Та саме заборонене кохання - завжди найсильніше, найчуттєвіше, найяскравіше! Ця пісня про закоханих, які дуже хочуть бути разом, але не можуть. Кожного разу, коли вони бачать одне-одного, всередині починає палати шалений вогонь пристрасті. Але є багато непереборних обставин, які не дають цій парі бути разом", - розповідає дружина Потапа.

&quot;Іноді ми втрачаємо контроль&quot;: Настя Каменських стала об'єктом пристрасті до іншого чоловікаNK (фото: прес-служба співачки)

У кліпі до цієї пісні співачка постає у двох образах - темному і світлому. Ці образи символізують складний внутрішній вибір головної героїні, в якій борються темна і світла сторони її особистості.

"Головна героїня кліпу, молода заміжня жінка, що стала об'єктом пристрасті до іншого хлопця, грає в шахи. І вони символізують внутрішню боротьбу її почуттів", - додає Каменських.

Додамо, що пісня була створена ще до повномасштабного вторгнення. Але після 24 лютого співачка поставила всі творчі плани на паузу і зайнялась благодійними справами: брала участь у міжнародних благодійних концертах та подіях, а також допомагала тим, хто постраждав від війни, відвідувала госпіталі, зустрічалась з дітьми-переселенцями, чим активно продовжує займатись і зараз.

&quot;Іноді ми втрачаємо контроль&quot;: Настя Каменських стала об'єктом пристрасті до іншого чоловікаNK (фото: прес-служба співачки)

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що прийомний син Мірошниченків переніс серйозну операцію.

Також ми розповідали, що відомий український співак опинився в епіцентрі теракту у Дубліні.

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Каменских звезды шоу-бизнеса