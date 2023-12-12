Ніжна Каменських висловилася про рідних людей, поки Потап у Барселоні "по справах" (фото)

Настя Каменських продовжує радувати шанувальників ніжними образами і своєю красою, поки її чоловіка - Потапа - немає поряд. Тепер співачка чуттєво заговорила про почуття до рідних і близьких людей, показавши милі домашні фото.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію зірки в Instagram .

"Зимові ранки, незважаючи на холод за вікном, наповнюють теплом зсередини. Особливо, коли у повітрі вже відчувається наближення зимових свят: ялинкові вогники, атмосферні пісні, навіть ранкове какао смакує краще кави", - написала співачка.

Та яскравіші за будь-які новорічні вогники, каже Настя, це - миті поряд з рідними та близькими.

"Саме вони створюють незабутні моменти, наповнені справжніми щирими почуттями, які потім нагадують про себе незабутніми спогадами усе життя", - ділиться Каменських.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Тим часом один з найрідніших людин для Насті - Олексій Потапенко - перебуває за тисячі кілометрів від своєї дружини.

Зараз Потап перебуває у Барселоні, куди він поїхав "після продуктивного часу в Дубаї, з його безліччю ділових зустрічей, відео-кліпів, фотосесій і рекламних компаній".

"Барселона і Мадрид - два культурні центри Іспанії, де проживає і працює велика кількість українців. За останній час в Іспанії ми успішно реалізували кілька значних відео та аудіо-проектів,як на внутрішньому ринку, так і в Україні. Також ми залучили більше 20 професіоналів у шоу-індустрії до наших проектів і є надзвичайно гордими з того, що були частиною Одеського навчального кластера для виробництва відео продуктів. Про це, детальніше, розповім пізніше", - похизувався артист у своєму Instagram.

При цьому Потап зауважив, що також зі своїми партнерами "активно працює в гуманітарній сфері, надаючи пряму гуманітарну допомогу".

"Від початку війни ми вже відправили 15 контейнерів з допомогою для реабілітації та поверненню до нормального життя наших військових героїв. Наша українська громада не залишається осторонь, особливо в галузі медицини, надаючи підтримку в рекреації та наданні медикаментів і товарів першої необхідності для наших військових і для всієї України. Також важливо згадати і Валенсію, де також проживає невимовно талановита українська спільнота. Ми єдиними зусиллями впливаємо на соціум і змінюємо вектор сприйняття українців у світі, як працьовитих професіоналів і разом йдемо до Перемоги", - написав продюсер.

Олексій Потапенко зараз в Іспанії (фото: instagram.com/realpotap)

Чим зараз займається NK

Днями співачка повернулася з-за океану, де успішно презентувала свою пристрасну пісню "Tu y Yo" для латиноамериканської аудиторії і нагадала, що війна в Україні триває, а тому всі ми потребуємо підтримки світової спільноти.

А після цього відправилася на концерт у Молдову, де з аншлагом виступила на найбільшій локації країни - у Кишинівському Національному Палаці імені Миколая Сулака.

Концерт NK в Кишиневі (фото: прес-служба артистки)

Майже дві тисячі слухачів завітали познайомитись ближче з творчістю Насті.

Концерт NK в Кишиневі (фото: прес-служба артистки)

Зауважимо, що у Молдові це був перший концерт артистки такого масштабу. За словами української поп-зірки, вона досить переживала, як реагуватиме публіка.

Концерт NK в Кишиневі (фото: прес-служба артистки)

"Для мене було важливим розповісти про Україну і про все те, що зараз турбує українців, я не знала, як на це відреагують в іншій країні, адже, можливо, люди прийшли тільки за розважальним контентом. Але коли я попросила вшанувати хвилиною мовчання загиблих воїнів, абсолютно весь зал підвівся і це мене розчулило до сліз. Також усі в залі підспівували моїм пісням українською, у нас не було мовного бар’єру і це було неймовірно", - поділилася співачка.

Концерт NK в Кишиневі (фото: прес-служба артистки)