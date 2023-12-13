"Всегда буду любить": Потап из Испании сказал, как он гордится Украиной

Что делает Потап в Испании

Пока певец и продюсер находится в Барселоне. Он утверждает, что впереди у него и его коллег много работы в Испании, поскольку начинается сотрудничество с "влиятельными рекламными агентствами и музыкальными лейблами", среди которых действительно гиганты Universal, Sony, Warner Music и многие другие.

Алексей Потапенко сейчас в Испании (фото: instagram.com/realpotap)

Скорее всего, именно с этими лейблами Потап будет работать над продвижением творчества своей жены - Насти Каменских - на европейский рынок.

Отметим, что недавно NK вернулась из-за океана, где успешно презентовала свою страстную песню "Tu y Yo" для латиноамериканской аудитории и напомнила, что война в Украине продолжается, поэтому все мы нуждаемся в поддержке мирового сообщества.

Алексей Потапенко и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

После Испании Алексей хочет покорять со своими проектами Англию. А потом сосредоточится на Украине.

Потап гордится Украиной

О родной стране артист говорит очень чувственно.

"Страна, которая меня вырастила, страна, флаг которой я представлял в спорте, страна, которую я представлял на международных музыкальных конкурсах, и страна, которую я всегда буду любить и поддерживать! Все навыки, опыт и достижения, которые я получил за границей, применяю на практике в Украине, для нашей Родины!" - написал Алексей.

"Мой сын учится в Киеве, мои компании работают в Украине, и я в Украине платю налоги. Два моих высших образования, полученных в Киеве, помогают мне в работе, как дома, так и за рубежом!" - добавил он.

Алексей Потапенко с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

По словам Потапенко, сейчас в Барселоне он "знакомится не только с местными представителями шоу-бизнеса, но и с украинскими коллегами: режиссерами, операторами, гримерами, стилистами, парикмахерами, осветителями".

"Украинцы продолжают удивлять европейцев своими талантами, за которыми я внимательно слежу и буду с радостью сотрудничать! Все это скоро! Вперед вместе к Победе и победам", - резюмировал он.

Алексей Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)