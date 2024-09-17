Завтра - повня. Дізнайтеся забобони та ритуали цього дня

Сила повного місяця

Повний місяць здавна асоціюється із силою та інтенсивною енергією. У багатьох культурах вважається, що в цей час можна очиститися й оновитися, тому його використовують для ритуалів і загадування бажань. Одне з найпоширеніших повір'їв стверджує, що бажання, загадане під повним місяцем, має більше шансів здійснитися.

Також популярна практика створення "місячної води": скляну посудину з водою залишають на ніч під місячним світлом, щоб вода ввібрала енергію місяця і могла використовуватися для різних цілей.

Ритуал бажань на повний місяць

Повний місяць вважається особливим часом, коли енергія природи посилюється, і бажання можуть здійснитися швидше. Один з популярних ритуалів пропонує такий спосіб: напишіть своє ім'я, прізвище і дату народження три рази синім чорнилом. Під цим запишіть своє бажання детально.

Складіть папір три рази в напрямку до себе, покладіть його в скляну місткість і перемішайте три рази за годинниковою стрілкою. Потім залиште місткість біля вікна або на вулиці на ніч під місячним світлом. Закінчуючи ритуал, промовте слова подяки та зверніться до сили місяця.

Три речі, яких слід уникати

Під час повного місяця краще уникати деяких дій. Не рекомендується стригти волосся, оскільки це може мати негативний вплив. Не слід підписувати важливі контракти, адже місячна енергія може змінити умови угод.

Також варто уникати вживання алкоголю, щоб не порушити очищувальний ефект місяця і не стати більш вразливим до негативних енергій.

Залучення грошей за допомогою свічки

Для залучення грошей під час повного місяця можна спробувати ритуал зі свічкою. На тарілці розміщують свічку і додають в порожню місткість такі інгредієнти, як срібна монета, кориця і розчинна кава. Потім розтоплений віск знову заливають в місткість, а зверху пишуть бажану суму грошей.

Свічка повинна горіти протягом всього часу повного місяця. Важливо пам’ятати про подяку і терпіння, навіть якщо бажана сума не з’явиться відразу.

Підзарядка кришталевих прикрас

Повний місяць вважається найкращим часом для підзарядки кристалів і кришталевих прикрас. Для цього їх радять залишати на ніч на підвіконні або на відкритому повітрі, щоб очистити від накопиченої негативної енергії.

Вважається, що місячне світло допомагає відновити їх силу і направити енергетичний потік у правильне річище. Цей ритуал популярний серед тих, хто хоче підсилити енергетичні властивості своїх кристалів.

Створення місячної води

Створення місячної води - це популярний ритуал, який проводять під час повного місяця. Для цього потрібно налити воду в місткість і залишити її на ніч зовні або на підвіконні, щоб вона поглинула енергію місяця.

Вважається, що така вода набирає магічних властивостей і може використовуватися для різних цілей: очищення кристалів, помазання предметів або як складова частина заклинань та ритуалів.

Багато людей використовують цей метод для відчуття зв'язку з місячним циклом і отримання позитивної енергії.