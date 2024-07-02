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Народні забобони: 7 трав, які відігняють зло та приваблюють удачу

Вівторок 02 липня 2024 20:40
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Народні забобони: 7 трав, які відігняють зло та приваблюють удачу Трави з магічними здібностями (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

З давніх-давен люди використовували трави для захисту від зла та нещасть. Вважається, що деякі рослини мають особливу силу відганяти негативну енергію і приносити удачу.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список трав, які, за народними повір'ями, відганяють зло та горе.

Алое віра

Корінні американці та місцеві народи з глибокою повагою ставилися до рослини алое віра, побожно називаючи її таємничою та лікарською. Зачаровані її надзвичайними властивостями, вони з любов'ю називали рослину "небесною паличкою".

Забобони стверджують, що володіння рослиною алое у вашому домі захищає від нещасних випадків, особливо опіків. По всій Африці рослини алое вішають над дверима, адже вважається, що воно приваблює успіх і проганяє негатив.

Люди часто висаджують алое віра біля будинків (у теплому кліматі), щоб захистити його від злих духів.

Народні забобони: 7 трав, які відігняють зло та приваблюють удачу

Плантація алое, сьогодення (фото: Вікіпедія)

Кайенский перець

Кайенский перець має довгу історію, яка налічує тисячі років у Центральній та Південній Америці. Його культивували корінні американці як в кулінарних, так і в лікувальних цілях. Також його використовували для полегшення дискомфорту в шлунку, спазмів, газів і проблем із кровоносною системою.

Вважається, що як і сіль, кайенский перець має захисні властивості, які допомагають відганяти зло. Багато забобонних людей розсипають і те і те у певних місцях або на входах у свої будинки, щоб створити бар'єр від негативних енергій або сутностей, служачи духовним захистом.

Щоб відігнати негативну енергію і привернути добробут, дехто вішає біля вхідних дверей нитку червоного перцю. Крім того, червоний перець можна змішувати з травами для захисних амулетів.

Народні забобони: 7 трав, які відігняють зло та приваблюють удачу

Кайенский перець (фото: Вікіпедія)

Лаванда

Від загоєння ран до захисту від чуми, лаванда використовувалася незліченною кількістю способів протягом століть. Це популярна рослина в садах по всьому світу.

Лаванда символізує відданість, чистоту, удачу і співчуття. Вона також означає віру, смирення та любов. Цікаво, що у вікторіанській мові ці квіти асоціювалися з недовірою.

Деякі пов'язують лаванду із залученням удачі або відлякуванням нещастя. Існує теорія, що ця асоціація походить від Дня святого Іоанна, під час якого саме цю рослину спалювали у багаттях, щоб відігнати злих духів.

Згідно з іншим давнім повір'ям, вдихання аромату лаванди наділяло людину здатністю бачити привидів.

Народні забобони: 7 трав, які відігняють зло та приваблюють удачу

Поля лаванди на Хоккайдо (фото: Вікіпедія)

Кропива

Кропива, також відома як кропива дводомна, є відомою в народі рослиною з сильними магічними здібностями. Забобони про неї походять із давніх часів з холодних регіонів північної Європи та Азії, але відтоді вони поширилися по всьому світу.

Згідно з британським фольклором, вважалося, що кропива, зірвана в суботу, втратить свої лікувальні властивості. Крім того, існувало повір'я, якщо потримати листа кропиви в роті, то він вилікує зубний біль.

Також кропива завжди вважалася ефективною для зняття заклинань і прокльонів, і часто використовувалася в захисних оберегах.

Народні забобони: 7 трав, які відігняють зло та приваблюють удачу

Кропива дводомна, звичайна (фото: Вікіпедія)

Шавлія

Шавлія була пов'язана з мудрими людьми протягом усієї історії. Одне цікаве повір'я полягає в тому, що шавлія сильніша до того, як зацвіте.

У грецькій міфології шавлію вважали могутнім захисником і цілителем, якого плекали самі боги. Також вважалося, що рослина покращує пам'ять, звідси і асоціація з мудрістю.

Зацікавлені в досягненні безсмертя? Згідно з середньовічними забобонами, все, що вам потрібно зробити, це споживати трохи шавлії щодня.

Крім того, стародавня практика спалювання шавлії все ще використовується для очищення будинків від негативної енергії та впливу.

Народні забобони: 7 трав, які відігняють зло та приваблюють удачу

Шавлія в балці на Сумщині (фото: Вікіпедія)

Звіробій

За народними переказами, протягом століть ця трава була улюбленим вибором для духовного захисту. У наш час він широко відомий як цінна рослинна добавка.

Маючи репутацію щасливої рослини, звіробій цінувався в багатьох культурах, які зберігали його гілочки у своїх будинках або дбайливо висушували між сторінками книг для духовного захисту.

Легенди свідчить, що звіробій завжди володів надзвичайними захисними здібностями. Зібраний напередодні літа, він мав силу відганяти бісів, злих духів і тіні смутку. Коли його вішали на дверні отвори та вікна або носили в кишені, він діяв як щит від грози та відьом.

Народні забобони: 7 трав, які відігняють зло та приваблюють удачу

Звіробій (фото: Вікіпедія)

Чебрець

Вважається, що чебрець приносить удачу у фінансах, азартних іграх та коханні. У Франції було поширеною практикою саджати чебрець у саду, щоб привабити фей в гості.

Багато хто вірить, що для успіху в кар'єрі варто принести чебрець (у вигляді рослини в горщику, або засушений) у свій офіс, оскільки він підвищує впевненість у собі та самооцінку.

Також вважається, що спалювання чебрецю в домі сприяє зміцненню здоров'я, а набита чебрецем подушка запобігає нічним кошмарам.

Народні забобони: 7 трав, які відігняють зло та приваблюють удачу

Чебрець повзучий (фото: Вікіпедія)

Нагадаємо, раніше ми писали чи насправді павуки приносять удачу - забобони про комах.

Також читайте про 9 речей, які не можна тримати вдома, щоб не накликати горе.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Farmers Almanac, Magic Bricks.

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