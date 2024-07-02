Народні забобони: 7 трав, які відігняють зло та приваблюють удачу

З давніх-давен люди використовували трави для захисту від зла та нещасть. Вважається, що деякі рослини мають особливу силу відганяти негативну енергію і приносити удачу.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список трав, які, за народними повір'ями, відганяють зло та горе.

Алое віра

Корінні американці та місцеві народи з глибокою повагою ставилися до рослини алое віра, побожно називаючи її таємничою та лікарською. Зачаровані її надзвичайними властивостями, вони з любов'ю називали рослину "небесною паличкою".

Забобони стверджують, що володіння рослиною алое у вашому домі захищає від нещасних випадків, особливо опіків. По всій Африці рослини алое вішають над дверима, адже вважається, що воно приваблює успіх і проганяє негатив.

Люди часто висаджують алое віра біля будинків (у теплому кліматі), щоб захистити його від злих духів.

Плантація алое, сьогодення (фото: Вікіпедія)

Кайенский перець

Кайенский перець має довгу історію, яка налічує тисячі років у Центральній та Південній Америці. Його культивували корінні американці як в кулінарних, так і в лікувальних цілях. Також його використовували для полегшення дискомфорту в шлунку, спазмів, газів і проблем із кровоносною системою.

Вважається, що як і сіль, кайенский перець має захисні властивості, які допомагають відганяти зло. Багато забобонних людей розсипають і те і те у певних місцях або на входах у свої будинки, щоб створити бар'єр від негативних енергій або сутностей, служачи духовним захистом.

Щоб відігнати негативну енергію і привернути добробут, дехто вішає біля вхідних дверей нитку червоного перцю. Крім того, червоний перець можна змішувати з травами для захисних амулетів.

Кайенский перець (фото: Вікіпедія)

Лаванда

Від загоєння ран до захисту від чуми, лаванда використовувалася незліченною кількістю способів протягом століть. Це популярна рослина в садах по всьому світу.

Лаванда символізує відданість, чистоту, удачу і співчуття. Вона також означає віру, смирення та любов. Цікаво, що у вікторіанській мові ці квіти асоціювалися з недовірою.

Деякі пов'язують лаванду із залученням удачі або відлякуванням нещастя. Існує теорія, що ця асоціація походить від Дня святого Іоанна, під час якого саме цю рослину спалювали у багаттях, щоб відігнати злих духів.

Згідно з іншим давнім повір'ям, вдихання аромату лаванди наділяло людину здатністю бачити привидів.

Поля лаванди на Хоккайдо (фото: Вікіпедія)

Кропива

Кропива, також відома як кропива дводомна, є відомою в народі рослиною з сильними магічними здібностями. Забобони про неї походять із давніх часів з холодних регіонів північної Європи та Азії, але відтоді вони поширилися по всьому світу.

Згідно з британським фольклором, вважалося, що кропива, зірвана в суботу, втратить свої лікувальні властивості. Крім того, існувало повір'я, якщо потримати листа кропиви в роті, то він вилікує зубний біль.

Також кропива завжди вважалася ефективною для зняття заклинань і прокльонів, і часто використовувалася в захисних оберегах.

Кропива дводомна, звичайна (фото: Вікіпедія)

Шавлія

Шавлія була пов'язана з мудрими людьми протягом усієї історії. Одне цікаве повір'я полягає в тому, що шавлія сильніша до того, як зацвіте.

У грецькій міфології шавлію вважали могутнім захисником і цілителем, якого плекали самі боги. Також вважалося, що рослина покращує пам'ять, звідси і асоціація з мудрістю.

Зацікавлені в досягненні безсмертя? Згідно з середньовічними забобонами, все, що вам потрібно зробити, це споживати трохи шавлії щодня.

Крім того, стародавня практика спалювання шавлії все ще використовується для очищення будинків від негативної енергії та впливу.

Шавлія в балці на Сумщині (фото: Вікіпедія)

Звіробій

За народними переказами, протягом століть ця трава була улюбленим вибором для духовного захисту. У наш час він широко відомий як цінна рослинна добавка.

Маючи репутацію щасливої рослини, звіробій цінувався в багатьох культурах, які зберігали його гілочки у своїх будинках або дбайливо висушували між сторінками книг для духовного захисту.

Легенди свідчить, що звіробій завжди володів надзвичайними захисними здібностями. Зібраний напередодні літа, він мав силу відганяти бісів, злих духів і тіні смутку. Коли його вішали на дверні отвори та вікна або носили в кишені, він діяв як щит від грози та відьом.

Звіробій (фото: Вікіпедія)

Чебрець

Вважається, що чебрець приносить удачу у фінансах, азартних іграх та коханні. У Франції було поширеною практикою саджати чебрець у саду, щоб привабити фей в гості.

Багато хто вірить, що для успіху в кар'єрі варто принести чебрець (у вигляді рослини в горщику, або засушений) у свій офіс, оскільки він підвищує впевненість у собі та самооцінку.

Також вважається, що спалювання чебрецю в домі сприяє зміцненню здоров'я, а набита чебрецем подушка запобігає нічним кошмарам.

Чебрець повзучий (фото: Вікіпедія)